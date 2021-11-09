Türkkan İYİ Parti’den ihraç edilecek mi? Türkkan’ın vekilliği düşürülebilir mi? Türkkan hakkında fezleke hazırlanır mı?

Milleti provokasyon ile suçluyorlar ama bunu kendileri daha iyi biliyorlar. İYİ Parti kendi yaptığı şeyi ifade ediyor. Çünkü milleti kandırmak için bunu kullanıyorlar ama bu kez olmadı. Şehit yakınını hedef aldılar. Bu krizi kendileri çıkardı. Şehit yakınını koluyla kıskaca alıyor adete nefesini kesiyor. Burada sadece iletişim açısında değil fiziki olarak şiddet var.