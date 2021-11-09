Türkkan İYİ Parti'den ihraç edilecek mi? Türkkan'ın vekilliği düşürülebilir mi? Türkkan hakkında fezleke hazırlanır mı?
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına ağır şekilde küfür etmesi tüm Türkiye’de tepkiye yol açtı ancak Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti ve partiden bir yaptırım gelmedi. CHP ve İYİ Parti Lütfü Türkkan’a sahip çıktı derin sessizliklerini şehit yakınına iftira atarak bozdular. Şehit yakınına provokatör ve ahlaksız diyecek kadar da ileti gittiler. Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan İletişimci yazar Ali Saydam, Avukat Serkan Toper ve AK Parti Konya milletvekili Hacı Ahmet Özdemir değerlendirdi.
İletişimci yazar Ali Saydam'ın öne çıkan sözleri:
"Bu bir kriz durumudur. İletişim krizinde itibarda hasar oluşur. Hedef kitlenizin duygu ve düşüncelerinde hasarlar meydana gelir. Bunun nasıl yönetildiği önemlidir. Eğer Lütfü Türkkan derhal o insanların yanına gitseydi, ellerini öpüp özür dileseydi bu boyuta varmayabilirdi. Ama Lütfü Türkkan sadece Genel Başkanı Meral Akşener'den özür diledi ve bu kriz yönetilemedi.
Eğer partiden ve milletvekilliğinden istifa etseydi bunlar İYİ Parti'ye yol su elektrik olarak dönmeyecekti. Ancak bu olay bir infiale yol açtı ve hasarı çok büyük olacak. Bunun partideki bir görevden istifası ile geçirilmeyeceğini bir iletişim öğrencisi bile bilir. Meral Akşener bir tavır koyana kadar aradan 3 gün geçti. Krizler kendi kendine soğumaz.
Meral Akşener bir de Lütfü Türkkan'ın olgunluk gösterdiğini ifade etmiş. Bu çok daha vahim bir durum. Bu Lütfü Türkkan'ın sahiplenildiği gösteriyor. Bu sahiplenme seçmende olayı sahiplenme olarak algılanır. Türkiye siyasi iletişim tarihindeki en kötü yönetilen süreçlerden biri olarak kitaplara geçecek."
AK Parti Konya milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'in açıklamaları:
"Bu hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değildir. Lütfü Türkkan'ın Meclis'te konuşmalarını takip etme fırsatı buldum. Agresif şekilde muhalefet etmek biçimini kendine ilke edinmiş biridir. İYİ Parti'nin bu tavrıyla ilgili çekirge misali yaşandı. Daha önce Meral Akşener'in Konya'da yaptıkları provokasyonu kendileri gayet iyi bilir.
Milleti provokasyon ile suçluyorlar ama bunu kendileri daha iyi biliyorlar. İYİ Parti kendi yaptığı şeyi ifade ediyor. Çünkü milleti kandırmak için bunu kullanıyorlar ama bu kez olmadı. Şehit yakınını hedef aldılar. Bu krizi kendileri çıkardı. Şehit yakınını koluyla kıskaca alıyor adete nefesini kesiyor. Burada sadece iletişim açısında değil fiziki olarak şiddet var.
Yani bir şehit yakınına nasıl bir mantıktır ki provokasyonla suçlanıyor. Ayrıca Lütfü Türkkan yeni bir siyasetçi değil nasıl böyle bir küfür edebilir. Bunun karşılığı sadece grup başkanvekilliğinden istifa olarak kalmamalı. Erdemli bir davranışı ne İYİ Parti ne de Lütfü Türkkan gösterebildi. Türkkan'ın siyasi geleceğine herhangi bir yaptırım geleceğini sanmıyorum."
Avukat Serkan Toper'in dikkat çeken ifadeleri:
"Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın hislerine yenik düştüğünü söyledi. Demek ki Türkkan'ın şehit yakınlarına küfür etme potansiyelinin olduğunu ve bunu kontrol edemediği aslında ikrar etti. Meral Akşener bir de provoke edildikleri söylüyor. İYİ Parti seçim çalışmalarında bir şehit yakınına küfür edecek potansiyelimi kim gördü de böyle bir provokasyona zemin olduğunu düşünmüş.
İYİ Parti'de neden böyle bir izlenim oluşmuş? Eğer provokasyon arıyorlarsa bu soruyu soracaklar. İYİ Parti hangi ara milli meseleler noktasında milli meselelerden bu kadar uzaklaşmıştır ki kendi iddialarına göre bu konulardan provoke edilebiliyorlar. Savunma aslında kendi aralarında ikrarlar içeriyor. Milli meseleden o kadar uzaklaştılar ki onları savunanlara trol diyorlar.
Suç şahsidir. Eğer Meral Akşener ilk gün çıkıp ihraç etseydi biz bugün kurumsal olarak İYİ Parti'yi konuşmuyor olacaktık. Ama gelinen nokta da İYİ Parti bu ismi sahiplenmiştir. Şehit yakınına küfür etmek grup başkanvekilliğine engel ama milletvekilliğine engel değil mi? Meral Akşener bugün grup toplantısında ağza alınmayacak argo ve küfürler kullandı.
Eğer sahada İYİ Parti seçim çalışma ekibiyle karşılaşırsanız lütfen küfür yememek, dayak yememek acilen olay yerinden uzaklaşın ve oradan kaçın çünkü gelinen nokta budur. İYİ Parti Anadolu 'da vatandaşlarla hem hal olmak için bölgeye gidiyor ama her gittikleri yerde vatandaşları darp ediyorlar. Bunlar kameralara yansıyor. Geldikleri bu noktayı aklı selim şekilde düşünmeleri gerekiyor."
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