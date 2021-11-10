Küfür-tehdit-şiddet siyaseti | Siyasi kutuplaşma neden körükleniyor? Neden Türkkan'a tepki göstermiyorlar?

Şehit yakınına ağır şekilde küfreden sadece grup başkanvekilliğinden istifa edip Meral Akşener’den özür dileyen Lütfü Türkkan’a karşı tepkiler sürüyor. Lütfü Türkkan’a sahip çıkan ve şehit yakınına ahlaksız deyip ağza alınmayacak kelimeler kullanan Meral Akşener de tepkilerin odağında. Kutuplaştırıcı dili, şehit yakınına hakaret etmesi ve siyasi üslubu tartışma konusu olan Meral Akşener’in açıklamaları da infial yarattı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Siyasi kutuplaşma neden körükleniyor? CHP neden Lütfü Türkkan’a sahip çıkıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek değerlendirdi.

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