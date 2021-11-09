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Şehit aileleri ve gazilerin Türkkan tepkisi giderek büyüyor! Kahramanların aileleri A Haber'de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Şehit aileleri ve gazilerin Türkkan tepkisi giderek büyüyor! Kahramanların aileleri A Haber’de

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfürleri en çok şehit yakınlarını üzdü ve tepkisini çekti şüphesiz.Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken olayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, 15 temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit , 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve gazi Vahide Şefkatlioğlu, şehit jandarma uzman çavuş Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz önemli değerlendirmeler bulundu.

Şehit annesi ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat:

10 yıldan fazladır milletvekilliğim süresince ve parti görev aldığım noktalarda şehit yakınları ile çok yakın görev yaptım. Onların şu anda ne hissettiklerini çok yakinen biliyorum. Ben bu küfrü duyduğum zaman kendi duygularımdan ziyade onların düşündüm.

Şehitlik şok yaratan bir acıdır. Aniden gelen bir acıdır ve çoğunlukla da genç acısıdır.

Bu acı ne kadar şiddetli oluyorsa bu acıyı yaratanlara karşı öfkede o kadar büyük oluyor. Benim aklıma ilk olarak bunlar geldi.

Şehit babası Davut Durmaz'ın babasının öne çıkan sözleri:

Söz ağızdan çıkınca karşı tarafta bir tesir yaratıyor. İnsan duydukları karşısında şoke oluyor. Bu sözü söyleyen adam bu sözün esiri olmuştur. Yani ettiği küfür kendini bağlamıştır. Artık iş işten geçti. Bizim evlatlarımız gidecek vatan savunmasında görev alacak. Karda kışta görev yapacak elleri ayakları donacak sen kalkıp burada kendini bilmez şekilde küfür edeceksin bu olacak iş değil.

Kendi idam fermanını kendisi imzalamış gibi oldu. Ettiği sözün esiri oldu. Kendisine istifa dilekçesini yazıp Meclis'e sunmalı ve gereği de yapılmalıdır. Meclis'teki diğer partiler bizim hakkımızı korumayacaksa orada ne işleri var.

Vahide Şefkatlioğlu canlı yayınımızda İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfrü hakkında ''Ben bu küfrü duyduğumda bir vekile yakıştıramadım. Bana göre bu ülkenin tüm evlatlarına ve ecdatlarına edilmiş bir küfürdür. Bir kız kardeşe küfür edilmesi tüm kadınlara edilmiş gibidir. Herkes bu küfrü duyduğunda üzerine alınır. Savunulacak hiçbir yanı yoktur. Ben o vekilin değil görevden istifa etmesi, değil vekillikten istifa etmesi, daha ağır ceza almasını istiyorum. Eğer ki siz bu milletin bu ülkenin vekiliyseniz ona yakışır davranmak zorundasınız. Biz şehit aileleri olarak sonuna kadar davamızın arkasındayız.'' dedi.

İbrahim Taşdemir canlı yayında İYİ Partili'li Lütfü Türkkan'ın hakkında, ''Biz Yüce Meclisi'ni dualarla tekbirlerle açan bir milletiz. Bu yüce meclisin çatısı altında böyle bir küfürbaz vekilin bulanmasını kabul etmiyorum. Bizim evlatlarımızın katili de orda bulunmamalı. Terör örgütüne destek verenler, terör örgütüne eleman kazandıranlar da bu Yüce Meclis çatısı altında bulunmamalıdırlar. Bu milletin feraseti, Allah'ın da izniyle bu milletin birlik ve beraberliği bir gün mutlaka Yüce Meclis'imin çatısı altında bulunmaması gereken insanları bertaraf edecektir.'' dedi.

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