Şehit aileleri ve gazilerin Türkkan tepkisi giderek büyüyor! Kahramanların aileleri A Haber’de

Vahide Şefkatlioğlu canlı yayınımızda İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfrü hakkında ''Ben bu küfrü duyduğumda bir vekile yakıştıramadım. Bana göre bu ülkenin tüm evlatlarına ve ecdatlarına edilmiş bir küfürdür. Bir kız kardeşe küfür edilmesi tüm kadınlara edilmiş gibidir. Herkes bu küfrü duyduğunda üzerine alınır. Savunulacak hiçbir yanı yoktur. Ben o vekilin değil görevden istifa etmesi, değil vekillikten istifa etmesi, daha ağır ceza almasını istiyorum. Eğer ki siz bu milletin bu ülkenin vekiliyseniz ona yakışır davranmak zorundasınız. Biz şehit aileleri olarak sonuna kadar davamızın arkasındayız.'' dedi.

İbrahim Taşdemir canlı yayında İYİ Partili'li Lütfü Türkkan'ın hakkında, ''Biz Yüce Meclisi'ni dualarla tekbirlerle açan bir milletiz. Bu yüce meclisin çatısı altında böyle bir küfürbaz vekilin bulanmasını kabul etmiyorum. Bizim evlatlarımızın katili de orda bulunmamalı. Terör örgütüne destek verenler, terör örgütüne eleman kazandıranlar da bu Yüce Meclis çatısı altında bulunmamalıdırlar. Bu milletin feraseti, Allah'ın da izniyle bu milletin birlik ve beraberliği bir gün mutlaka Yüce Meclis'imin çatısı altında bulunmaması gereken insanları bertaraf edecektir.'' dedi.