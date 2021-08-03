Antalya'da alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor

''HAVADAN DA MÜDAHALE SÜRÜYOR''

Hocaköy, Kepez, Güneykaya mahallelerinde de bir sıkıntı kalmadığını ifade eden Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor." dedi.