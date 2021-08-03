Alevlerle yoğun mücadele! A Haber Yangın Harekat Merkezi'nde
Türkiye yangınla mücadelesine devletin tüm imkanlarını seferber ederek devam ediyor. Yangının tüm sevk ve idaresi Yangın Harekat Merkezi’nden yapılıyor. Peki yangınlara nasıl müdahale ediliyor?
Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarla mücadele ediyor. Ekipler aralıksız bir şekilde hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları yürütüyor.
Yangının tüm sevk ve idaresi Yangın Harekat Merkezi'nden yapılıyor.
A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Yangın Harekat Merkezi'ne gitti. Hangi noktalarda yangınlar devam ediyor? Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 600 adet yangın havuzu var. Peki yangın havuzu ne işe yarar?
A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Orman Genel Müdürlüğü'nde Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları şu ifadelerle anlatı:
''Ekipler, ekranlardan hem İHA'ların aktardığı görüntüleri hem de sahadan alınan bilgileri buradan analiz ederek sahadaki ekiplere hızlı bir şekilde gönderiyor. Böylelikle yangına etkin bir şekilde müdahale ediliyor. Ekipler 7/24 mesai ile yangını takip ediyor. Merkezde yangını etkileyecek tüm faktörler inceleniyor.''
51 HELİKOPTER 16 UÇAKLA TAM GAZ MÜDAHALE
Bölgede 9 İHA, 45 yangın söndürme, 6'da yönetim olmak üzere toplamda 51 helikopter ve 16 uçak yangınlara müdahale ediyor.
Helikopterlerin daha hızlı ve nokta atışı yapabildiğini belirten Uğurbaş, yangınla önemli mücadelede önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.
Uğurbaş, ''Yeni bir yangın noktası belirlendiğinde buradaki ekipler durumu hemen sahadaki ekiplere bildiriyor. Böylece koordineli bir şekilde müdahale sağlanıyor.'' dedi.
Mehmet Sabri Uğurbaş açıklamalarına devam etti:
''Orman sahalarının bulunduğu bölgelerde Orman Genel Müdürlüğü'nün 4150 adet yangın havuzu var. Bunlar 400-1200 litre arasında değişiyor. Helikopter bu havuzlara gelerek hızlı bir şekilde suyu alıp yangının bulunduğu noktaya su atışı yaparak yangınla mücadeleyi sürdürüyor.''
Şu an binin üzerinde arazözün sahada olduğunu belirten Uğurbaş, 150'sinin tankerlerden oluştuğunu ve saha 5 bin personelin görev aldığını dile getirdi.
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