Alevlerle yoğun mücadele! A Haber Yangın Harekat Merkezi'nde

A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Orman Genel Müdürlüğü'nde Yangın Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları şu ifadelerle anlatı:

''Ekipler, ekranlardan hem İHA'ların aktardığı görüntüleri hem de sahadan alınan bilgileri buradan analiz ederek sahadaki ekiplere hızlı bir şekilde gönderiyor. Böylelikle yangına etkin bir şekilde müdahale ediliyor. Ekipler 7/24 mesai ile yangını takip ediyor. Merkezde yangını etkileyecek tüm faktörler inceleniyor.''