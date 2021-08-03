Muğla'da 3 farklı bölgede yangın: Ekipler müdahale ediyor

YAMAÇ PARAŞÜTÜ ETKİNLİĞİNE ARA VERİLDİ

Fethiye Kaymakamlığınca alınan kararda, şu ifadelere ver verildi:

"Yangın söndürme faaliyetleri için kullanılan hava araçları yamaç paraşütü uçuş sahamızı kullanarak Ölüdeniz'den su almaktadır. Bu nedenle gerek pilotlarımız ve yolcularımızın güvenliği, gerekse helikopterlerin daha rahat manevra yapabilmesi amacıyla yamaç paraşütü faaliyetleri durdurulmuştur."