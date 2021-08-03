Muğla'da 3 farklı bölgede yangın: Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan ormanlık alanda 3 ayrı alanda yangın çıktığı belirtildi. Yangın ihbarı sonrasında ekipler bölgeye sevk edilirken, yangına karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın zeytin bahçelerine ulaşmıştı. Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmıştı.
YAMAÇ PARAŞÜTÜ ETKİNLİĞİNE ARA VERİLDİ
Fethiye Kaymakamlığınca alınan kararda, şu ifadelere ver verildi:
"Yangın söndürme faaliyetleri için kullanılan hava araçları yamaç paraşütü uçuş sahamızı kullanarak Ölüdeniz'den su almaktadır. Bu nedenle gerek pilotlarımız ve yolcularımızın güvenliği, gerekse helikopterlerin daha rahat manevra yapabilmesi amacıyla yamaç paraşütü faaliyetleri durdurulmuştur."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Bozcalar mevkiinde çıkan yangına dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Adana Karaisalı Bozcalar yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Bakan Pakdemirli, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada "İzmir Buca yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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