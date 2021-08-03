A Haber yangın söndürme helikopterinde! Çalışmalar günün ilk ışıklarıyla başladı

Orman yangınlarını söndürmek için günlerdir canla başla mücadele eden helikopterler bu mücadelenin en önemli ayağı. A Haber muhabiri Hakan Süer helikopterlerden birinde o anları aktardı.

Helikopter önce uygun bir noktadan su aldı ve alevlerin yükseldiği noktaya doğru uçuşa geçti. Alevler havadan görünebiliyor ve ekipler o noktaya doğru hareket ediyor.