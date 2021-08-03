A Haber yangın söndürme helikopterinde! Çalışmalar günün ilk ışıklarıyla başladı
Marmaris’te devam eden yangınlara karşı mücadele aralıksız olarak devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı. A Haber ekipleri de yangın söndürme helikopterinde o anları görüntüledi ve tüm Türkiye ile paylaştı.
Orman yangınlarını söndürmek için günlerdir canla başla mücadele eden helikopterler bu mücadelenin en önemli ayağı. A Haber muhabiri Hakan Süer helikopterlerden birinde o anları aktardı.
Helikopter önce uygun bir noktadan su aldı ve alevlerin yükseldiği noktaya doğru uçuşa geçti. Alevler havadan görünebiliyor ve ekipler o noktaya doğru hareket ediyor.
Yangınların olduğu tüm bölgelerde 17 uçak ve 50'nin üzerinde helikopter alevlere müdahale ediyor. A Haber o anları anbean ekrana taşıdı. Bir helikopter 1 saat içerisinde ortalama olarak 20 sorti yapıp alevlere su atabiliyor.
Helikopterler saatte alevlerin üzerine 20 tondan fazla su bırakabiliyor. Su atışını gerçekleştiren helikopter hemen su alabileceği noktaya geri dönerek suyu alıp tekrar alevlerin üzerine su atıyor.
Helikopter pilotları alevlere karşı tüm riskleri alarak canla ve başla mücadele ediyor. Bölgede büyük bir felaket yaşanıyor ve ekipler alevleri kontrol altına almak için canhıraş mücadele ediyor.
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