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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama: 400'den fazla Mehmetçik sahada

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Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yangın söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama: 400'den fazla Mehmetçik sahada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yangın söndürme çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada "400'den fazla Mehmetçik; 3 İnsansız Hava Aracı (İHA), 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.

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