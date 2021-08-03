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Memur ve hükümetin zam pazarlığı masada! Kimleri ilgilendiriyor, talepler neler?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Memur ve hükümetin zam pazarlığı masada! Kimleri ilgilendiriyor, talepler neler?

Hükümet ile memurlar arasındaki zam pazarlığı başladı. 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için taraflar masaya oturdu. Memurlar taleplerini iletti. Hükümet ise zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak. Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bu ay bitmeden netleşecek. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

PAZARLIK MASASI KURULDU! KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

*700 binden fazla kamu işçisi

*4 milyona yakın memur

*2 milyondan fazla memur emeklisi

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

*Taban brüt maaş: 4.800 TL

*2021-2022 ilk 6 ay: Yüzde 20 zam

*İkinci 6 aylar: Enflasyon + yüzde 3 refah payı

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

*İlk 6 ay: Yüzde 9 zam

*İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı

*Maaşa göre seyyanen artış

MEMURLAR NE İSTİYOR?

* 600 TL seyyanen zam

*2022 için yüzde 21 zam

*2023 için yüzde 17 zam

SOSYAL TALEPLER NELER?

MEMUR:

*3600 ek gösterge herkese uygulansın

*Sözleşmeli personel kadroya geçsin

*Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın

*Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın

*Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin

EMEKLİ:

*Aile yardımından emekliler de yararlansın

*Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.

*Ek ödeme tutarları 3 kat artsın

* Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim

* Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın

*Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin

*Emekli memura 3 kat ek ödeme

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