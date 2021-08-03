Memur ve hükümetin zam pazarlığı masada! Kimleri ilgilendiriyor, talepler neler?
ÖZEL HABER A Haber
Hükümet ile memurlar arasındaki zam pazarlığı başladı. 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri için taraflar masaya oturdu. Memurlar taleplerini iletti. Hükümet ise zam teklifini 12 Ağustos'ta sunacak. Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bu ay bitmeden netleşecek. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ
*İlk 6 ay: Yüzde 9 zam
*İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı
*Maaşa göre seyyanen artış
MEMURLAR NE İSTİYOR?
* 600 TL seyyanen zam
*2022 için yüzde 21 zam
*2023 için yüzde 17 zam
SOSYAL TALEPLER NELER?
MEMUR:
*3600 ek gösterge herkese uygulansın
*Sözleşmeli personel kadroya geçsin
*Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın
*Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın
*Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin
EMEKLİ:
*Aile yardımından emekliler de yararlansın
*Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
*Ek ödeme tutarları 3 kat artsın
* Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim
* Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın
*Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin
*Emekli memura 3 kat ek ödeme
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