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Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 03.08.2021 10:51
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yangınlar devam ederken ekipler müdahalelerine tam gaz devam ediyor. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ederken bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik son durumu canlı yayında aktardı.

Antalya'daki yangınlar 7. gününde devam ediyor. Bölgedeki pek çok yangın kontrol altına alınırken ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Gündoğmuş'ta orman yangınlarıyla mücadele hem havadan hem de karadan sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, şu ifadelerle aktardı:

HAVADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

''Tahliye kararının verilmesinin hemen ardından Gündoğmuş'taki yangına helikopterlerle müdahale ediyor. Dün akşam saatlerinde yangın kısmen kontrol altına alınmıştı. Gece saatlerinde etkili olan rüzgarla beraber alevler zaman zaman parladı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber bu noktada 3 helikopter havadan müdahalesini gerçekleştiriyor.''

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen durdurulamadı.

Bakan Pakdemirli'nin dün tahliye söz konusu açıklamasının ardından tahliye çalışmaları başladı.

Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Şenlik, rüzgarın sürekli sertleşmesi ve aşırı sıcaklarının etkisiyle mücadelenin oldukça zorlaştığını belirtti.

Şenlik açıklamalarının devamında sokak hayvanlarının da bölgeden tahliye edildiğini ifade ederken söndürme çalışmalarında helikopterlerin suyu Gündoğmuş yapay gölünden suyu temin ettiklerini söyledi.

Akseki ile Gündoğmuş ilçelerinde başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayılan yangınlarda söndürme faaliyetleri devam ediyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, ilçede yerleşim alanlarını riske hiçbir yangının olmadığını dile getirdi.

''HAVADAN DA MÜDAHALE SÜRÜYOR''

Hocaköy, Kepez, Güneykaya mahallelerinde de bir sıkıntı kalmadığını ifade eden Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor." dedi.

Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü dile getiren Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Evi yanan vatandaşlar için yurtlar tahsis edildiğini fakat kendilerinin akrabalarında kalmayı tercih ettiklerini söyleyen Hülür, "Daha önce boşaltılan mahallelerimizde tahliyeleri iptal ettik, evlerine döndüler." şeklinde konuştu.

6 NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi de ilçede 6 noktada yangının devam ettiğini söyledi.

Yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalenin sürdüğünü dile getiren Özbilgi, "İlçedeki mahalleler tahliye edilmişti, alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale başladı. Helikopterler sık sık verilen koordinatlara su boşaltıyor." ifadesini kullandı.

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