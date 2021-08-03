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Helikopterler birbiri ardına havalanıyor | A Haber afet bölgesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2021 12:26
Yapay gölden ve yangın havuzundan su alan helikopterler alevlerle mücadele ediyor. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sar ediyor. Detayları A Haber muhabirleri Sefer Ayçe, Çağdaş Evren Şenlik, Melis Coşan ve Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
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