Helikopterler birbiri ardına havalanıyor | A Haber afet bölgesinde

Yapay gölden ve yangın havuzundan su alan helikopterler alevlerle mücadele ediyor. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sar ediyor. Detayları A Haber muhabirleri Sefer Ayçe, Çağdaş Evren Şenlik, Melis Coşan ve Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.