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Yangın bölgelerine ilişkin sosyal güvenlik prim borçlarına erteleme kararı: Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Yangın bölgelerine ilişkin sosyal güvenlik prim borçlarına erteleme kararı: Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son dakika paylaşımında yangının yaşandığı illere yönelik alınan prim borçlarının ödeme süresinin ertelendiğini duyurdu. Bakan Bilgin ayrıca yangından etkilenen vatandaşların ilaçlarını nasıl temin edeceğini de duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada yangın bölgelerine yönelik alınan prim borçlarını erteleme kararını duyurdu.

PRİM BORÇLARI ERTELENDİ

Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık.

VATANDAŞ İLAÇLARINI NASIL ALACAK?

Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek. Evleri zarar gören vatandaşlarımız da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaçlarını temin edebilirler.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Bu zor günleri el ele atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.

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