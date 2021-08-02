Yangın bölgelerine ilişkin sosyal güvenlik prim borçlarına erteleme kararı: Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Bu zor günleri el ele atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.