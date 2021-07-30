Yangınlar sabotaj mı? PKK neden ormanları hedef alıyor?

Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Marmaris, Mersin ve Kayseri'de çıkan yangınlara müdahale aralıksız sürüyor. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Sabotaj ihtimali gerçek mi?

Aynı anda bu kadar noktada özelliklede tatil beldelerinde bir anda yangınlar çıkması akıllara sabotaj ihtimalini getirdi. Geçtiğimiz dönemlerde de PKK terör örgütünden bu yönde tehditler vardı. A Haber'in ekrana taşıdığı görüntülerde devam eden yangının olduğu noktadan uzakta bir anda bir alev çıkıyor.