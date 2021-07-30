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Yangınlar sabotaj mı? PKK neden ormanları hedef alıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Yangınlar sabotaj mı? PKK neden ormanları hedef alıyor?

Türkiye’nin 6 noktasında 20 yerde yangınları söndürme çabaları aralıksız şekilde devam ediyor. Öte yandan yangınlarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Orman yangınlarının arkasında terör örgütü PKK mı var? Antalya'daki büyük yangın 4 ayrı noktada nasıl başladı? A Haber’in ekranlara taşıdığı görüntü sabotaj ihtimalinin kanıtı gibi duruyor.

Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Marmaris, Mersin ve Kayseri'de çıkan yangınlara müdahale aralıksız sürüyor. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Sabotaj ihtimali gerçek mi?

Aynı anda bu kadar noktada özelliklede tatil beldelerinde bir anda yangınlar çıkması akıllara sabotaj ihtimalini getirdi. Geçtiğimiz dönemlerde de PKK terör örgütünden bu yönde tehditler vardı. A Haber'in ekrana taşıdığı görüntülerde devam eden yangının olduğu noktadan uzakta bir anda bir alev çıkıyor.

Alevlerin o noktadan bölgeye sıçraması pek olası gözükmezken sabotaj ihtimallerinin kanıtı gibi görünüyor. Her yer bomboşken bir anda bir noktadan alevlerin yükselmesi şüphe uyandırıyor.

Hem Marmaris'teki hem Antalya'daki yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. Dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bu ihtimallerin araştırıldığını söyledi.

Dün A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar önemli noktalara dikakt çekti.

Abdullah Ağar'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Bu işlerde ispat üzerinden konuşmak en doğrusudur ve kamusal olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya çıkan şüpheler ve geçmişe bakarak özellikle geçen sene PKK'nın türevi olan "Ateşin Çocukları" gibi terör uzantılarının bu tür konularda zanlı olması ve bununla ilgili bir fail ortaya koymaları şüpheyi artırıyor.

Bu konuda son derece hassa konular var. Yaptılarsa 'yaptık' demek eğer yapmadılarsa onlar mal etmemek gerekir. Onların maksadı bu tür eylem ve sabotajlarla toplumda infial yaratmak ve kitlesel düşmanlıkları tetiklemek istiyorlar.

Hatay'daki olaylar ve Polatlı'daki kişinin PKK ile iltisaklı olması şüpheyi çok artırıyor. Manavgat'ta çok farklı yerlerde eş zamanlı yangının başlamış olması kuvvetli bir şüphe üretiyor. Türkiye'nin ilk doğalgaz yanma törenin yapıldığı bir günde böyle eş zamanlı olayların başka bir takım saikleri beraberinde getiriyor."

Yangınları çıkartanlar hesap verecek YANGINLARI ÇIKARTANLAR HESAP VERECEK

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