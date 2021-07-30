Staj yapan anneye erken emeklilik! Kimler yararlanıyor?

Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"Staj meselesi çok fazla insanların dilinde dolaşıyor. İnsanlar meslek lisesindeyken staj yapmışlar ve sigorta kayıtları görünüyor. Burada bir yanlışlık yok ve ilk sigorta tarihi olarak bu kayıtlarda görünüyor.

Anca bu sigortanın emeklilikle bir ilgisi yok sağlık sigortası yapılıyor. Satj sigortasının emeklilikle ilgisi yok ama doğum borçlanmasında ilk sigorta olarak kabul ediliyor.