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Staj yapan anneye erken emeklilik! Kimler yararlanıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Staj yapan anneye erken emeklilik! Kimler yararlanıyor?

Pandemi döneminde devletin verdiği destekler giderek artarken ekonomi alanından kritik adımlar Merkez Bankası tarafından atılmaya devam ediyor. Hem sosyal hem iktisadi hayatı korumak için mücadele devam ediyor. Öte yandan staj yapan anneler için erken emeklilik imkanı var. Staj yapan anne nasıl erken emekli olur? Bu haktan kimler yararlanıyor? Bu haklar neler kazandırıyor? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"Staj meselesi çok fazla insanların dilinde dolaşıyor. İnsanlar meslek lisesindeyken staj yapmışlar ve sigorta kayıtları görünüyor. Burada bir yanlışlık yok ve ilk sigorta tarihi olarak bu kayıtlarda görünüyor.

Anca bu sigortanın emeklilikle bir ilgisi yok sağlık sigortası yapılıyor. Satj sigortasının emeklilikle ilgisi yok ama doğum borçlanmasında ilk sigorta olarak kabul ediliyor.

BU HAKTAN KİMLER YARARLANIYOR?

Çalışmaya başlamadan önce staj sigortası olanlar. Staj ile çalışma tarihi arasında doğum yapanlar.

NE KAZANDIRIYOR?

* 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün

* Belli şartlarda 6 yıl erken emeklilik

* Borçlanma kadar başlangıç tarihi geri çekiliyor

NASIL BORÇLANILIR?

* En az ödeme

3.577,50 TL X % 32 = 1.144,80 TL

* En yüksek ödeme

26.831,25 TL X % 32 = 8.586 TL

* 1 çocuk için en az ödeme

24 X 1.144,80 = 27.475,20 TL

57 MİLYARLIK SOSYAL KORUMA

Pandeme meselesini unutmamız gerekiyor. Hala hayatımızda ve hala maskelerle dolaşıyoruz. Kısıtlamalar kalkmış olabilir ama şu anda vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Sosyal hayatımızı etkilediği kadar iktisadi hayatımızı da etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle bir destek ihtiyacı ortay doğdu ve devlet hem şirketlere hem de vatandaşlara destek sağladı.

İşte sağlanan destekler

* 506 bin 624 firma KÇÖ desteği aldı

* 3 milyon 773 çalışana Kısa Çalışma Ödeneği verildi

* 36,7 milyar lira Kısa Çalışma Ödeneği verildi

* 3.1 milyon çalışana ücretsiz izinde nakdi ücret desteği verildi

* Nakdi Ücret Desteği için 13,9 milyar TL ödeme yapıldı

* 1 milyon 132 bin 769 kişi işsizlik ödeneği aldı

* 6,4 milyar TL işsizlik ödeneği verildi

* 16 ayda toplam 8 milyon kişiye 57 milyar TL ödeme yapıldı

MERKEZ'DEN FİYAT VURGUSU

* 2021 enflasyon beklentisi yüzde 14.1

* Para politikası enflasyonu düşürmek için tek başına yeterli değil

* Yılın son çeyreğinde enflasyon belirgin şekilde düşecek

* Bu yıl 20 milyar dolar turizm geliri bekleniyor

* Döviz rezervimiz 105 milyar dolar

* Faiz enflasyonun üzerinde olacak planlarımızı böyle yaptık"

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