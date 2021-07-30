Elektronik sigara içmek günah mı?| Ameliyatlı iken namaz kılınır mı? | Finans kurumlarının kar payı caiz mi?

‘Kötü rüya gören ne yapmalı, ameliyatlı iken namaz kılınır mı, elektronik sigara içmek günah mı, finans kurumları kar payı caiz mi, ölen kişinin eşyaları ne yapılır? ' gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar cevapladı. Peki ölen biri yerine hacca gidilir mi, denizde gusül abdesti alınır mı? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtı haberimizde…

'Kötü rüya gören ne yapmalı, ameliyatlı iken namaz kılınır mı, elektronik sigara içmek günah mı, finans kurumları kar payı caiz mi, ölen kişinin eşyaları ne yapılır? ' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

''-ELEKTRONİK SİGARA İÇMENİN HÜKMÜ NEDİR? (ELEKTRONİK SİGARA İÇMEK GÜNAH MI?)

Elektronik sigara bünyeye zarar veriyorsa içmek caiz değildir. Zararı yoksa içmekte sakın yoktur.

-KÖTÜ RÜYA GÖREN KİŞİ NE YAPMALI?

Allah'a sığınsın ve yatış şeklini değiştirsin.

-NAMAZIMI SANDALYEDE KILIYORUM SECDEYE GİDEMİYORUM NAMAZIM KABUL OLUR MU?

Kabul olur. Eğer bu kişi secde edemeyecek durumdaysa nasıl secde edebilirse o şekilde kılsın. İbadettir, Allah ile kul arasındadır.

-NAMAZDA 2 ZAMMI SUREYİ 1 REKATTA OKUYABİLİR MİYİM?

Okuyabilir ancak iki zammı sure arasında bir sureyi atlamadan okumalıdır.

-AMELİYAT OLDUKTAN SONRA KILAMADIĞIMIZ NAMAZLARI NASIL KAZA EDERİZ? (AMELİYATLI İKEN NAMAZ KILINIR MI?)

Aynı şekilde kaza etmelidir. Ancak o süreçte namazı bırakmamak gerekir. Ameliyatlıyken en azından teyemmüm alarak başını hareket ettirerek namaz kılabiliyorsa kılmalıdır.

-KUMAR OYNAYANLARI SEYRETMEK SAKINCALI MIDIR?

Sakıncalıdır. Yapılan işlem haram bir fiildir, günahtır. Günaha razı olmak günahtır.

-ANNEM YOĞUN BAKIMDAN SAĞ ÇIKARSA DİYE ADAKTA BULUNDUK, SAĞ ÇIKTI ANCAK BİR GÜN SONRA VEFAT ETTİ. ADAĞI YERİNE GETİRMELİ MİYİZ?

Yoğun bakımdan sağ olarak çıktığına göre adağın şartı gerçekleşmiş olur. O adağı yerine getirmek gerekir.

-GÖZ AMELİYATI OLDUM. YÜZÜME 3-4 GÜN SU TUTMAMAM GEREKİYOR. ABDESTİ TAM ALAMIYORUM NE YAPMALIYIM?

Yapabiliyorsa gözünü dışındaki yüzünün diğer kısımlarını ıslatabilir. Yapamıyorsa teyemmüm yapar.

-FİNANS KURUMLARININ VERDİĞİ KAR PAYI CAİZ MİDİR?

Caizdir. Finans kurumlarının çalışma tarzında faiz değil de kar zarar ortaklığı vardır. Dinin meşru yollardan elde ettiği kazançla kişiye verilen kar payını almakta sakınca yoktur.

-KAYINPEDERİM EMEKLİ MAAŞINI BANKAYA FAİZE YATIRIYOR. VEFAT ETTİĞİ ZAMAN ÇOCUKLARININ BU PARAYI KABUL ETMELERİ UYGUN OLUR MU?

Uygun olmaz.

-MİDE AMELİYATI OLDUM. SÜREKLİ GAZ PROBLEMİ YAŞIYORUM. İBADETLERİMİ YAPAMIYORUM NE YAPMALIYIM?

Hepsini yapsın. O gaz onun abdestine zarar vermez. Böyle kişilere sahibi özür diyoruz. Kimdir bu özür sahibi? Bir namaz vaktinin baştan sonuna kadar devam eden, sonra her namaz vakti bir defa tekrarlayan abdest bozucu hal insan vücudundan çıkarsa bu kişi sahibi özürdür. Bu kişi vakit için bir abdest alacak. O abdest ile vakit namazını kılabilir, başka namazlar kılabilir ve Kur'an okuyabilir.

-ÖLEN KİŞİNİN EŞYASINI SAKLAMAK DOĞRU MU? (ÖLEN KİŞİNİN EŞYALARI NE YAPILIR?)

Hayır, bu israftır, teleftir. İnsanların faydasına olan bir şeyi çürümeye terk etmektir. Eğer o kişinin eşyaları kullanılabilecek durumdaysa fakirlere vermelidir. Kullanılabilecek durumda değilse çöpe atılmalıdır.

-DUADAN SONRA 'İNŞALLAH' DENİR Mİ?

Dua kesin olur. Duada 'acaba Allah bu duayı kabul etmez mi, Allah bu ibadetimi kabul eder mi?' şüphesiyle ibadette, duada yapılmaz. Biz dua ederken Allah kabul edecek düşüncesiyle dua ederiz. Allah ister hemen ister ilerde karşılığını verir.

-İKİNCİ REKATTA OKUNAN ZAMLI SURE BİRİNCİ REKATTA OKUNAN ZAMLI SUREDEN KISA MI OLMALIDIR?

Şart değil, genelde bu uygun görülür.''