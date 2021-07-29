Ankara ve Manavgat’taki orman yangınlarında sabotaj şüphesi! PKK ormanları hedef alıyor?

Abdullah Ağar'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Bu işlerde ispat üzerinden konuşmak en doğrusudur ve kamusal olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya çıkan şüpheler ve geçmişe bakarak özellikle geçen sene PKK'nın türevi olan "Ateşin Çocukları" gibi terör uzantılarının bu tür konularda zanlı olması ve bununla ilgili bir fail ortaya koymaları şüpheyi artırıyor.

Bu konuda son derece hassa konular var. Yaptılarsa 'yaptık' demek eğer yapmadılarsa onlar mal etmemek gerekir. Onların maksadı bu tür eylem ve sabotajlarla toplumda infial yaratmak ve kitlesel düşmanlıkları tetiklemek istiyorlar.