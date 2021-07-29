Ankara ve Manavgat’taki orman yangınlarında sabotaj şüphesi! PKK ormanları hedef alıyor?
Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’ndaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Öte yandan Manavgat’ta 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve 4 ayrı noktada çıkan yangında da sabotaj şüphesi var. Orman yangınlarının arkasında terör örgütü PKK mı var? Antalya'daki büyük yangın 4 ayrı noktada nasıl başladı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar canlı yayında verdi.
Abdullah Ağar'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
"Bu işlerde ispat üzerinden konuşmak en doğrusudur ve kamusal olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ortaya çıkan şüpheler ve geçmişe bakarak özellikle geçen sene PKK'nın türevi olan "Ateşin Çocukları" gibi terör uzantılarının bu tür konularda zanlı olması ve bununla ilgili bir fail ortaya koymaları şüpheyi artırıyor.
Bu konuda son derece hassa konular var. Yaptılarsa 'yaptık' demek eğer yapmadılarsa onlar mal etmemek gerekir. Onların maksadı bu tür eylem ve sabotajlarla toplumda infial yaratmak ve kitlesel düşmanlıkları tetiklemek istiyorlar.
Korku ve dehşet yaratmak amaçları olduklarını bilmek gerekiyor. Bunların bu tür eylemler yaptıklarını bilip bir takım tedbirler geliştirmek gerekiyor. Bunların amaç ve maksadı Türkiye'nin terörle yaptığı mücadeleye zarar vermek istiyorlar.
Terörü destekleyen güçler var ve bunların himayesinde bu tarz eylemleri yapabiliyorlar. Bu sadece Türkiye'ye zarar vermiyor tüm insanlığa ve ekolojik sisteme zarar veriyor. Kim yaptıysa bunun üzerinden sorunu çözmek gerekiyor.
Hatay'daki olaylar ve Polatlı'daki kişinin PKK ile iltisaklı olması şüpheyi çok artırıyor. Manavgat'ta çok farklı yerlerde eş zamanlı yangının başlamış olması kuvvetli bir şüphe üretiyor. Türkiye'nin ilk doğalgaz yanma törenin yapıldığı bir günde böyle eş zamanlı olayların başka bir takım saikleri beraberinde getiriyor.
Bu karşı karşıya kaldığımız durum bir milli güvenlik meselesi. Bir gelecek ve insanlık meselesi. Bu olaya bu açıdan yaklaşılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Toplumsal bir tepkiye ve kitlesel bir bilice ihtiyacımız var.
Sosyal medyada anında bir dezenformasyon durumu devreye giriyor. Buna karşı da çok dikkatli olmak lazım. Bizim en çok şu anda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Şu anda sürekli birileri Türkiye ile oynamak istiyor.
Geçen sene PKK'nın uzantıları ormanlarımızı yakmıştı. Buna dair ispatlar zaten var ve bu senede denedikleri gözüküyor. Özellikle Polatlı'daki ispat üzerinden bunu rahatça söyleyebiliriz. Amaçları toplumu gerginleştirmek. Amaçları düşmanlığı körüklemek.
Türk askerine karşı koyamadılar bu yüzden başka şekillerde kundaklama, sabotaj ve suikast gibi bir takım metodlar geliştirerek bunları yapıyorlar. Bu yolla toplumda korku oluşturmak istiyorlar."
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