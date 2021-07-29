Manavgat'ta yangın | Kalemler mahallesi yok oldu: "Böyle acı mı olur Allah'ım

13 İLDE 41 YANGIN; 10'U DEVAM EDİYOR



Bakan Pakdemirli, 28- 29 Temmuz'da 13 ilde toplam 41 orman yangın çıktığını belirterek, "Bunların 31 tanesi kontrol atında, 10 yangını da kontrol atına alma çalışmaları devam etmekte. Devam eden yangınların il- ilçe dağılımları, Adana Karaisalı, Pozantı ve Kozan'da üç ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın ve yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hatlarından olduğu düşünülmekte" diye konuştu.



