Manavgat'ta yangın | Kalemler mahallesi yok oldu: "Böyle acı mı olur Allah'ım
Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Kalemler mahallesini yok etti. Geriye ise yürekleri yakan bu fotoğraflar kaldı.
Giriş Tarihi: 29.07.2021
10:08 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
10:13
Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde Yeniköy, Sarılar, Baraj ve Gebeci bölgelerinde dün aynı anda 4 noktada başlayan ve gece de devam ederek, ilçe merkezi etrafındaki birçok mahalleye yayılan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece boyunca bölgede yangınla mücadeleyi komuta etti. Bakan Pakdemirli'ye bölgede Antalyalı bakanlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Ayrıca hem AK Parti hem de CHP, MHP ve İYİ Parti'li milletvekilleri yangın bölgesine geldi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, havanın aydınlanmasıyla birlikte saat 06.00 sıralarında helikopterle bölgede yeniden incelemelerde bulundu. Dün havanın kararmasıyla yangın söndürmede kullanılan helikopterler ve uçaklar da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havalanarak, yangına müdahale etmeye başladı. Yangının gece saatlerinde etkili olduğu Yavrudoğan Mahallesi'ndeki alevler, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı arızalandığı için bölgeye çekici çağrıldı. Birçok noktada devam eden yangın nedeniyle Manavgat ilçe merkezi, Side sahil kesimi ve ilçe etrafındaki birçok yerleşim bölgesi tamamen dumanla kaplandı.
Helikopterle bölgede incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ile birlikte Yangın Komuta Merkezi'nde son durumla ilgili bilgileri paylaştı.
13 İLDE 41 YANGIN; 10'U DEVAM EDİYOR Bakan Pakdemirli, 28- 29 Temmuz'da 13 ilde toplam 41 orman yangın çıktığını belirterek, "Bunların 31 tanesi kontrol atında, 10 yangını da kontrol atına alma çalışmaları devam etmekte. Devam eden yangınların il- ilçe dağılımları, Adana Karaisalı, Pozantı ve Kozan'da üç ayrı noktada yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli'de bir yangın var. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın ve Mersin Aydıncık ilçesinde bir yangın ve yeni aldığımız bir habere göre Silifke ilçesinde de bir yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hatlarından olduğu düşünülmekte" diye konuştu.
'AKSEKİ YANGININDA 1 KİŞİ VEFAT ETTİ' Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personelin görev yaptığını açıklayan Pakdemirli, "Maalesef bir kaybımız var, Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Başımız sağ olsun. Buradan özellikle yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum; uyarıları mutlaka dikkate alsınlar, uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Burada önemli olan önceliğimiz mal güvenliğinden önce can güveliği olması lazım. Maalesef burada Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan bu amcamız maalesef vefat etti. Lütfen anonslara ve bu konudaki çağrılara mutlaka kulak asmamız, uymamız gerekiyor" dedi.