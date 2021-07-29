Yangınlara nasıl müdahale ediliyor?
Yangın Harekat Merkezi'nden yangınlar anlık olarak kontrol ediliyor. Peki orada nasıl bir çalışma yürütülüyor. A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Yangın Harekat Merkezi'nde yangınların anlık takibi yapılıyor.
Yangın Harekat Merkezi'ne giden A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş merkezin yangınla mücadelenin kalbi olduğu belirterek orada yürütülen çalışmayı şu ifadelerle anlattı:
''Şu an Türkiye'de 13 ilde 41 ormanıyla mücadelenin tamamı Yangın Harekat Merkezi'ndeki ekranlar vasıtasıyla takip edilerek hava, kara araçları yönlendiriliyor. Cep telefonu ve telsizler aracılığıyla kesintisiz iletişim sağlanıyor.
YANGINLARDAKİ SON DURUM BU MERKEZDEN TAKİP EDİLİYOR
Yangınla ilgili anlık bilgiler bu merkezden takip ediliyor. 4 İHA ile şu an yangınlar anlık görüntüler takip ediliyor. Anlık görüntüler doğrultusunda sahadaki ekipler sürekli bilgilendiriliyor.
Şu an sahada 3 uçak, 29 helikopter, 493 arazöz, 1832 personel yangınlarla müdahale ediliyor. 4 İHA ve 4 insansız helikopter yangına müdahale ediyor.''
13 İLDE 41 ORMAN YANGINI
Dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat başlayan Antalya'da benzeri görülmemiş olan yangın, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Osmaniye Kadirli, Kayseri Yahyalı, Mersin Aydıncık ilçelerinde devam eden yangınlar var.
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