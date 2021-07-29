Yangınlara nasıl müdahale ediliyor?

YANGINLARDAKİ SON DURUM BU MERKEZDEN TAKİP EDİLİYOR

Yangınla ilgili anlık bilgiler bu merkezden takip ediliyor. 4 İHA ile şu an yangınlar anlık görüntüler takip ediliyor. Anlık görüntüler doğrultusunda sahadaki ekipler sürekli bilgilendiriliyor.