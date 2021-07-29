HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan ittifak açıklaması! HDP İP'leri atıyor mu?
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda kopuşlar başlıyor... Geçtiğimiz günlerde HDP'li Pervin Buldan'ın CHP ve İYİ Parti'ye yönelik, ''Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" sözlerinin ardından, bugün Bitlis'te açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ''Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelmeyen kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler." dedi.
Başkan Erdoğan'ı indirmek için farklı fraksiyonlardan oluşan kirli siyaset ortaklığı dağılmaya yüz tutmuş durumda. İYİ Parti, CHP ve HDP'nin başını çektiği ittifakın HDP kanadından ayrılık sesleri daha gür bir biçimde dile getirilmeye başlandı.
Geçtiğimiz günlerde HDP'li Pervin Buldan'ın CHP ve İYİ Parti'ye yönelik "Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" açıklamasının ardından bir açıklama da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan geldi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelmeyen kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler." dedi.
''ŞU İTTİFAKMIŞ, BU İTTİFAKMIŞ, BİZİ İLGİLENDİRMİYOR''
"Diğer partilere bir çağrımız yok. Şu ittifakmış, bu ittifakmış, bizi ilgilendirmiyor. Bu şahıs adaymış, bizi ilgilendirmiyor. Yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Bu yolda sizlerin görüşlerini, yaptığımız toplantılarda bize söylenenleri dikkate alarak kararlarımızı vereceğiz.''
''EYLÜL AYINDA AÇIKLAYACAĞIZ''
''Kararlarımızı aklımız ve Türkiye'nin demokrasi güçleriyle vereceğiz. Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelmeyen kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler.''
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