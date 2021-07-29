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Türkiye'nin ciğerleri alev alev yandı! İşte dehşete düşüren yangında son durum

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. 4 koldan yürütülen söndürme çalışmaları henüz sonuç vermedi. Büyük maddi hasarın olduğu yangında, devlet tüm imkanlarını seferber etti. Karadan ve havadan müdahale edilen orman yangını nedeniyle 4 mahalle boşaltıldı. Çok sayıda kişi dumandan etkilendi. 3 kişi tedavi altına alındı. Dün Adana, Mersin, Osmaniye'de çıkan yangınlar nedeniyle tedbir amaçlı bazı bölgeler boşaltı. Bölgede bulunan Bakan Pakdemirli, "Kontrol altına alınamadı, önceliğimiz yerleşim yerleri. Çıkış nedeniyle ilgili kovuşturma devam ediyor" dedi. Bakan Pakdemirli 82 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. AFAD, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 122 kişinin alevler ve dumandan etkilendiğini duyurdu. Hastanedeki 58 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı." Söndürülemeyen yangından dolayı Manavgat Devlet Hastanesinin tahliye ediliği iddia edildi. Bir yangın haberi de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımda entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir." Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 15:11
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Türkiye'nin ciğerleri alev alev yandı! İşte dehşete düşüren yangında son durum

Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.

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BAKAN PAKDEMİRLİ ACI HABERİ DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var." dedi.

Bakan Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın bölgesinde incelemede bulundu.

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Türkiye'nin ciğerleri alev alev yandı! İşte dehşete düşüren yangında son durum

Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31'inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili de bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

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Türkiye'nin ciğerleri alev alev yandı! İşte dehşete düşüren yangında son durum

82 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

"Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın var. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."

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Türkiye'nin ciğerleri alev alev yandı! İşte dehşete düşüren yangında son durum

Bazı mahallelerin tahliye edildiğini anlatan Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldığını dile getirerek, "Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar." dedi.

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Türkiye'nin ciğerleri alev alev yandı! İşte dehşete düşüren yangında son durum

"TEMENNİMİZ YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Akseki'deki yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, başsağlığı diledi.

Gece boyunca yangınla mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, kendilerinin de hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret ettiklerini söyledi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Temennimiz hem Manavgat'taki hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesidir." dedi.