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Ankara ve Manavgat’taki orman yangınlarında sabotaj şüphesi! PKK ormanları hedef alıyor?

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 12:38
Güncelleme:29.07.2021 12:47
Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’ndaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı.  Öte yandan Manavgat’ta 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve 4 ayrı noktada çıkan yangında da sabotaj şüphesi var. Orman yangınlarının arkasında terör örgütü PKK mı var? Antalya'daki büyük yangın 4 ayrı noktada nasıl başladı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar canlı yayında verdi.
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