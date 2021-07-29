Ankara ve Manavgat’taki orman yangınlarında sabotaj şüphesi! PKK ormanları hedef alıyor?

Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’ndaki otları, tel örgülerin dışından tutuşturarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Öte yandan Manavgat’ta 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve 4 ayrı noktada çıkan yangında da sabotaj şüphesi var. Orman yangınlarının arkasında terör örgütü PKK mı var? Antalya'daki büyük yangın 4 ayrı noktada nasıl başladı? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar canlı yayında verdi.

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