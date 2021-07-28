Son dakika: Ankara'da kışlaya sabotaj girişimi önlendi
Son dakika haberi... Ankara Polatlı Topçu Okul Komutanlığı'nda yangın çıkarmak isteyen kişi yakalandı. Kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.
KIŞLA İÇİNDEKİ OTLARI TUTUŞTURAN KİŞİ, YANGIN ÇIKARDI
Buradan kışla içindeki otları tutuşturan kişi, yangın çıkardı. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
KUNDAKÇIYI VATANDAŞLAR YAKALADI
Kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
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