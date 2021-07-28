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Son dakika: Ankara'da kışlaya sabotaj girişimi önlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Son dakika: Ankara'da kışlaya sabotaj girişimi önlendi

Son dakika haberi... Ankara Polatlı Topçu Okul Komutanlığı'nda yangın çıkarmak isteyen kişi yakalandı. Kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi.

KIŞLA İÇİNDEKİ OTLARI TUTUŞTURAN KİŞİ, YANGIN ÇIKARDI

Buradan kışla içindeki otları tutuşturan kişi, yangın çıkardı. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi ekiplerince müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Askeri kışlaya sabotaj girişimi engellendi ASKERİ KIŞLAYA SABOTAJ GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

KUNDAKÇIYI VATANDAŞLAR YAKALADI

Kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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