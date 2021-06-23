CHP medyası kara parayla mı fonlandı? Kılıçdaroğlu HDP'yi neden destekliyor?
CHP medyasında kara para tartışması yaşanıyor. "Firari olan Sezgin Baran Korkmaz, Uğur Dündar'a Artı 1 TV'yi kurdurdu" iddiası konuşuluyor. İzmir HDP binasına yapılan saldırı ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iddiası ve Kandil'den PKK elebaşlarının Millet İttifakı’na yaptığı çağrılar gündemin sıcak konuları. Peki CHP medyasında neler oluyor? Saldırı günü HDP toplantısı neden iptal edildi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İletişim uzmanı ve yazar Ali Saydam, Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel değerlendirdi.
İletişim uzmanı ve yazar Ali Saydam'ın açıklamaları:
Bazı kanallar vardır ya 'Şok şok şok' diye haber girerler ya bu CHP medyasında yaşanan durumda böyle bir şey.
Türkiye'de olup biteni biraz tanıyan bilen bu duruma çok şaşırmamıştır. Bu Türkiye'de muhalefetin nasıl ve nereden desteklendiği ve siyasi mücadelede medyanın nasıl kullanılmaya çalışıldığı bilinen bir durum.
Bu artık ayan-beyan ortaya çıkmıştır. Bu 'medyayı kontrol ettiğiniz zaman iktidar olursunuz' gibi zihniyet var. Bu zihniyetin ne kadar geçerli olduğunu son 3 büyük seçimde gördük. 1950-1983 ve 2002 yıllarındaki seçimlerde tek başına iktidar olan partilerin hiç birinin medya desteği yoktur. Aksine medyanın tamamı iktidar olan partilere karşıydı.
Doğru bir fikirle ve doğru bir inançla yola çıkan bir siyasi görüş her zaman kamu vicdanında aradığını buluyor. O yüzden bu tür manipülatif girişimler ve kara para aklamak için oluşturulan medya aradığını bulamaz. Bunlar tabi çok çirkin şeyler.
Can Ataklı'nın '40 milyon TL'yi bir CHP'li yok etti' iddiası! Eski bir gazeteci vardı, 'Bab-ı Ali'de kanalizasyon yoldan akar' dedi. Yani hakikaten pislik akıyor. Bu anlatılanların yarısı doğru olsa iğrenç bir durum var ortada. Bunun temizlenmesi zor. Bu iş Tele 1'e uzanır gibi duruyor ve Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil'in birbirine girmesi manzarada çarpan etkisi yapıyor.
Türkiye'de 2015-2018-2021 yılında tam da turizm sezonunda Türkiye can ve mal güveliği yok diyen bir muhalefet başkanından söz ediyoruz. Bu nedir? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun tesadüf olması mümkün değil.
Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın sözlerinin doğrudan olduğunu ve dürüst olduğunu söyleyebilirim. Burada kıvıran CHP yönetimi ve İYİ Parti yönetimi bunlar kıvırıyor. Bunlar iddianameye hiç mi bakmadılar? Bakan pazarlığı yapılıyor inanılmaz bir durum. Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorlar. 'Erdoğan gitsin' diye her türlü pazarlığı yapıyorlar. Türkiye'nin bağımsızlığından çok uzaktalar.
Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in açıklamaları:
Artı 1 isimli televizyon kanalının kuruluş çalışmalarında yer alan bir isim bu süreçte Altan Ertürk ile çalıştıklarını Ekim Alptekin'in de bu kanalın finansmanında olabileceğini söyledi. Kanal geliş-gidişlerde Ekim Alptekin finansal desteğinin olabileceği kanaatlerinin oluştuğunu açıkladı.
Ekim Alptekin, Sezgin Baran Korkmaz ile kara para aklama davasında adı geçen kişi. Dolayısıyla kanalın kuruluşu sırasında aktif rol alan gazeteci bu ismin kanaldaki rolünü açıkladı. Bunun altına çizelim bu tartışılacak bir durum değil.
Artı 1'in kurucularından biri de CHP'li Erdoğan Toprak. CHP'de aktif olarak göre alan ve perde arkasında çalışan bir isim. Kamuoyu Erdoğan Toprak'ın Batı ile ilişkilerine iyi şekilde hakim. CHP'nin bugünkü siyasetinin şekillenmesinde bu ismin etkin bir rolü var.
Durdu Özpolat, Yurt gazetesinin sahibi Tele 1'in sahibi olan kişiye televizyonun parasını 'Akın İpek'ten mi aldın yoksa benden çaldıklarınla mı kurdun?' diye açıkça sordu. Yıkıcı bir çizgi izleyen grupların arkasında şaibeli mali destek sağlayan kişilerin olduğunu bizzat işin içindeki isimler açıkladı.
HDP ile ilgili en son İzmir'de bir kışkırtma yaşandı. Bunun hemen arkasından 'Katil Devlet' algısı yaratmak için kampanya yapıldı sosyal medyada. Dana sonra HDP'yi kurtarma hamlesine dönüştü bu durum. Bu olaydan sonra toplumsal olayları kaşımak için emareler ortaya çıktı. Bu ortamı bozarak Türkiye'ye erken seçimi dayatmak istiyorlar. Erken seçim ile HDP'yi kurtarmak istiyorlar.
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