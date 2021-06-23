CHP medyası kara parayla mı fonlandı? Kılıçdaroğlu HDP'yi neden destekliyor?

İletişim uzmanı ve yazar Ali Saydam'ın açıklamaları:

Bazı kanallar vardır ya 'Şok şok şok' diye haber girerler ya bu CHP medyasında yaşanan durumda böyle bir şey.

Türkiye'de olup biteni biraz tanıyan bilen bu duruma çok şaşırmamıştır. Bu Türkiye'de muhalefetin nasıl ve nereden desteklendiği ve siyasi mücadelede medyanın nasıl kullanılmaya çalışıldığı bilinen bir durum.