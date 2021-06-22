HDP İzmir binasına yapılan silahlı saldırının arkasında PKK mı var? Bülent Akarcalı'dan A Haber'de flaş sözler
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı HDP İzmir binasına yapılan silahlı saldırıyı değerlendirdi. Örgütün kurbanlarını nasıl seçtiğini açıklayan Akarcalı, saldırının PKK tarafından düzenlenmiş olabileceğini de sözlerine ekledi. İşte detaylar...
Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında HDP İzmir binasına yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.
Dünyanın bir numaralı katil örgütünün PKK olduğunu söyleyen Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı yıllar önce PKK'lıların sırf köylüleri korkutmak için 2000-3000 hayvanı telef ettiğini ifade etti.
TEK KURBAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİ
PKK'nın Brüksel'de hazırlattığı mesajların halen devam ettiğini söyleyen Akarcalı, HDP binasına yapılan saldırıda tek kurbanın öldürülen kişinin olduğunu sözlerine ekledi.
SALDIRI PKK TARAFINDAN DÜZENLEMİŞ OLABİLİR
PKK kurbanlarının seçerken kurban olacağının farkında olmayan kişileri hedef aldığını söyleyen Akarcalı, HDP İzmir binasına yapılan saldırının PKK tarafından düzenlenmiş olabileceğini ifade etti.
ÖRGÜT İDEOLOJİ UĞRUNA HARCAR
Bu suikasti işleyen kişinin seçilmiş olabileceğini söyleyen Akarcalı, bu şahsın cinayet için kışkırtılmış olabileceğini ifade etti. PKK'nın Marksist-Leninist bir yapı olduğunu söyleyen Akarcalı, örgütün her türlü melanetin ideoloji uğruna harcayabileceğini söyledi.
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