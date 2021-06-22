HDP İzmir binasına yapılan silahlı saldırının arkasında PKK mı var? Bülent Akarcalı'dan A Haber'de flaş sözler

ÖRGÜT İDEOLOJİ UĞRUNA HARCAR

Bu suikasti işleyen kişinin seçilmiş olabileceğini söyleyen Akarcalı, bu şahsın cinayet için kışkırtılmış olabileceğini ifade etti. PKK'nın Marksist-Leninist bir yapı olduğunu söyleyen Akarcalı, örgütün her türlü melanetin ideoloji uğruna harcayabileceğini söyledi.