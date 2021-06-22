Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu 11 Mart 2020'den 14 Haziran 2021'e kadar 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yaptıklarını 1 milyon 200 bin hanenin borcu olmasına rağmen suyunu kesmediklerini duyurmuştur. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı da cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne verildiyse helali hoş olsun.

Kılıçdaroğlu hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşımıza ne verildiyse helal hoş olsun. Milletimizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bekleyenlerin elinden tutuldu. Her belediye başkanı görevinin gereğini yapmış, Kılıçdaroğlu da böbürlenmiştir. İşte bu ayıplı bir siyasettir.