CHP'li İBB'nin 2 yıllık işçi kıyımı protesto edildi! AK Parti'den "haklarınızı savunacağız" sözü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarttığı işçiler protestolarına devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım açıklamalarda bulundu.