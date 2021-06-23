23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP'li İBB'nin 2 yıllık işçi kıyımı protesto edildi! AK Parti'den "haklarınızı savunacağız" sözü

CHP'li İBB'nin 2 yıllık işçi kıyımı protesto edildi! AK Parti'den "haklarınızı savunacağız" sözü

Türkiye'nin CHP'li İBB tarafından yapılan işçi kıyımına tepkileri büyüyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, mağdur işçilere AK Parti'nin haklarını savunacaklarının sözünü verdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, 1 Temmuz'daki normalleşme ile yeni bir işçi kıyımının da beklendiğini belirtti.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
ABONE OL
CHP'li İBB'nin 2 yıllık işçi kıyımı protesto edildi! AK Parti'den haklarınızı savunacağız sözü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarttığı işçiler protestolarına devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ HAKKINIZI DAİMA SAVUNACAK"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yıldırım yaptığı açıklamada AK Parti'nin 2 yıldır CHP'li İBB tarafından mağdur edilen işçilerin haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

İşten atılanların sayısının 16 bine yaklaştığını belirten Yıldırım, "İşçi kıyımı artık son bulmalı. İşten atılan işçilerin özür dilenerek tekrar işe alınmalı." dedi.

Adem Yıldırım mahkemelerin işe iade kararına rağmen işe alınmayan işçilerin hiçbir işleme tutulmadan görevlerine başlaması gerektiğini vurguladı.

1 TEMMUZ'DA İŞÇİ KIYIMI YAPILACAK

Saraçhane'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yapılan açıklamada yeni duyumdan da söz edildiğini belirtti.

Son bilgileri aktaran Karataş, 1 Temmuz itibarıyla hayatın normale dönmesiyle büyük bir işçi kıyımının yapılacağı bilgisinin olduğunu dile getirdi.

İşten çıkarma talimatı Kaftancıoğlu'ndan! İŞTEN ÇIKARMA TALİMATI KAFTANCIOĞLU'NDAN!
CHP’den işçi kıyımına tam gaz devam! CHP'DEN İŞÇİ KIYIMINA TAM GAZ DEVAM!
İBB'de işten çıkarmalar protesto ediliyor İBB'DE İŞTEN ÇIKARMALAR PROTESTO EDİLİYOR
İşte İBB işçi çıkarma raporunun ayrıntıları... İŞTE "İBB İŞÇİ ÇIKARMA RAPORU"NUN AYRINTILARI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA