CHP'li İBB'nin 2 yıllık işçi kıyımı protesto edildi! AK Parti'den "haklarınızı savunacağız" sözü
Türkiye'nin CHP'li İBB tarafından yapılan işçi kıyımına tepkileri büyüyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, mağdur işçilere AK Parti'nin haklarını savunacaklarının sözünü verdi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, 1 Temmuz'daki normalleşme ile yeni bir işçi kıyımının da beklendiğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarttığı işçiler protestolarına devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım açıklamalarda bulundu.
"AK PARTİ HAKKINIZI DAİMA SAVUNACAK"
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yıldırım yaptığı açıklamada AK Parti'nin 2 yıldır CHP'li İBB tarafından mağdur edilen işçilerin haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.
İşten atılanların sayısının 16 bine yaklaştığını belirten Yıldırım, "İşçi kıyımı artık son bulmalı. İşten atılan işçilerin özür dilenerek tekrar işe alınmalı." dedi.
Adem Yıldırım mahkemelerin işe iade kararına rağmen işe alınmayan işçilerin hiçbir işleme tutulmadan görevlerine başlaması gerektiğini vurguladı.
1 TEMMUZ'DA İŞÇİ KIYIMI YAPILACAK
Saraçhane'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş, yapılan açıklamada yeni duyumdan da söz edildiğini belirtti.
Son bilgileri aktaran Karataş, 1 Temmuz itibarıyla hayatın normale dönmesiyle büyük bir işçi kıyımının yapılacağı bilgisinin olduğunu dile getirdi.
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