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Son dakika: Külliye'de Yüskek İstişare Kurulu toplandı!

Son dakika haberleri... Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ediyor. A Haber muhabiri Lamia Ayhan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı hakkındaki detayları canlı yayında aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Son dakika: Külliye'de Yüskek İstişare Kurulu toplandı!

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ediyor.

İÇ VE DIŞ MESELELER MASADA

A Haber muhabiri Lamia Ayhan toplantının gündemini aktardı.

Önemli bilgiler veren Ayhan, "Son Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yeni anayasa vurgusu yapılmıştı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda da masada önemli konular var. Yapılan görüşmede iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor. Toplantı sonrasında açıklama bekleniyor" dedi.

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