HDP neden kapatılmalı? AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz A Haber'de açıkladı

Diyarbakır annelerinden çocuk katliamlarına kadar birçok PKK saldırılarını işaret eden Yavuz, "HDP'nin kapatılması konusu yargıda. Türkiye'de siyasi parti durumunda onlarca parti var. Bizim bakış açımıza göre kapatma zihniyetinde değiliz ancak buradaki duruma bakmak gerekiyor. Diyarbakır'daki annelerin dağa kaçırılan çocukları için olan çığlıkları duyulmalı. Neden HDP'ye gidiyorlar da MHP'ye AK Parti'ye gitmiyorlar? Bunun altının çizilmesi gerekiyor. HDP ve daha önceki kapatılan partileri gerek PKK gerek YPG bunlar ile aralarına kesin çizgiler koymadılar. Arkalarında olduklarını eş başkanları defalarca söyledi. Devletin malına zarar veren, insanına saldıran bunlara göz yuman bir partinin gerekli cezayı almasını doğru buluyorum." dedi.