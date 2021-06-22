HDP neden kapatılmalı? AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz A Haber'de açıkladı
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, A Haber canlı yayınında HDP'nin kapatılması davası sürecini değerlendirdi. HDP'nin kapatılması için somut delillerin ortada olduğunu vurgulayan Yavuz, "PKK ile aralarına kesin bir çizgi koymadılar" dedi.
A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, A Haber canlı yayınında HDP'nin kapatılması davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır annelerinden çocuk katliamlarına kadar birçok PKK saldırılarını işaret eden Yavuz, "HDP'nin kapatılması konusu yargıda. Türkiye'de siyasi parti durumunda onlarca parti var. Bizim bakış açımıza göre kapatma zihniyetinde değiliz ancak buradaki duruma bakmak gerekiyor. Diyarbakır'daki annelerin dağa kaçırılan çocukları için olan çığlıkları duyulmalı. Neden HDP'ye gidiyorlar da MHP'ye AK Parti'ye gitmiyorlar? Bunun altının çizilmesi gerekiyor. HDP ve daha önceki kapatılan partileri gerek PKK gerek YPG bunlar ile aralarına kesin çizgiler koymadılar. Arkalarında olduklarını eş başkanları defalarca söyledi. Devletin malına zarar veren, insanına saldıran bunlara göz yuman bir partinin gerekli cezayı almasını doğru buluyorum." dedi.
"HDP NEDEN KAPATILMALI?"
Çözüm sürecinin yapılmasına rağmen HDP ve PKK'nın bölücü eylemlerine devam ettiğini belirten AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi geleceğini ortaya koyarak hiç yapılmamış olmasın diye çözüm süreci başlattı. Yapmak zorundaydık yaptık ve gördük. Ekmek almaya giden, et dağıtmaya giden çocukların katledilmesine kadar yaşanan olayları unutmuyoruz." ifadelerine yer verdi.
HDP'nin kapatılması için gerekli delillerin olduğunu belirten Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan çok büyük bir adım attı. Z kuşağının yaptığı İHA/SİHA'larla teröristler kafasını çıkartamaz hale geldi. Kandil ağzıyla konuşan HDP'ye CHP de destek verdi. Ortaklıkları deşifre edildi. Siyasi partiler devletin birliğini beraberliğini vatandaşa karşı yapılan büyün sıkıntıları içinde barındırıyorsa bence kapatılmalı" şeklinde konuştu.
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