Yılmaz Özdil - Uğur Dündar kavgasıyla ilgili çarpıcı sözler: Allah’ın sopası yoktur

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün açıklamaları şu şekilde:

Bu tartışma hakikaten enteresan bir tartışma çünkü düne kadar kanka, ağabey, kardeş ilişkisi olan, iktidar karşısında birbirlerine her türlü desteği veren hatta onu köpürten, mizah yapan, gülen, dalga geçen bir ikiliden bahsediyoruz.

BASİT BİR TARTIŞMA DEĞİL!

Böyle bir tartışma yaşıyor olmaları hakikaten enteresan. Ben bunun basit bir tartışma olmadığını düşünüyorum. Muhalefet medyasına bakın iki haberinden biri yalandır. Dürüst geçinen Cumhuriyet Gazetesine bakın, onlarca yalan haber yapıyorlar ve ortaklaşa yapıyorlar bunu. Bu yapı böyle bir aks üstüne kurulduğu için mutlaka çıkar hesaplaşmaları vardır.