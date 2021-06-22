A Haber'de Uğur Dündar - Yılmaz Özdil kavgasıyla ilgili yanıtı olmayan iki kritik soru!
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın Sezgin Baran Korkmaz tartışması değerlendirildi. Program konuğu olan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, konuyla ilgili çarpıcı sorular sordu.
Sözcü Gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar birbirine girdi. Yılmaz Özdil'in kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasının ardından yaptığı ''SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" paylaşımının ardından film koptu. Dündar, Özdil'in paylaşımlarıyla ilgili canlı yayında, '' Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya'' dedi.
Söz konusu tartışmayı A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendiren Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Dündar - Özdil kavgasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Hikmet Genç'in açıklamaları şu şekilde:
Biz çoktandır Uğur Dündar'ı böyle görmedik. 'Dürüst, ilkeli, tarafsız' gazetecinin feriştahı olan duayen gazeteci ki benim gözümde mülteci avcısıdır.
DÜNDAR'A ÇARPICI İSMAİL SAYMAZ SORUSU!
Uğur Dündar diyor ki 'Yılmaz Özdil kafayı İsmail Saymaz'a takmış' şimdi İsmail Saymaz da girdi işin içine. Ben anlamadım bağlantıyı Özdil, Saymaz'a takmış da sana niye kafayı takmış? O yüzden de ortada sıkıntılı bir durum var.
ÇARŞI İYİCE KARIŞTI!
İşin gerçeği şu; Muhalefetin dilinden düşürmediği SBK Holding'den hangi gazeteci ne kadar maaş aldı? Kim ne kadar yedi? gibi sorular konuşulurken, bir baktık ki muhalif cenahın oluşturduğu Artı 1 TV'nin kuruluşunda Sezgin Baran Korkmaz'ın da bu işin içinde olduğu söyleniyor. Çarşı iyice karıştı şimdi.
''KİM OLDUĞUNU SENİ EN İYİ TANIYANA SORMAZ MIYIZ?''
Dündar, Yılmaz'a diyor ki 'beni en iyi tanıyan sensin. Ben böyle bir şey yapabilir miyim?' Valla normal şartlarda seni, en iyi tanıyana sormaz mıyız biz?
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