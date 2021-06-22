A Haber'de Uğur Dündar - Yılmaz Özdil kavgasıyla ilgili yanıtı olmayan iki kritik soru!

ÇARŞI İYİCE KARIŞTI!

İşin gerçeği şu; Muhalefetin dilinden düşürmediği SBK Holding'den hangi gazeteci ne kadar maaş aldı? Kim ne kadar yedi? gibi sorular konuşulurken, bir baktık ki muhalif cenahın oluşturduğu Artı 1 TV'nin kuruluşunda Sezgin Baran Korkmaz'ın da bu işin içinde olduğu söyleniyor. Çarşı iyice karıştı şimdi.

''KİM OLDUĞUNU SENİ EN İYİ TANIYANA SORMAZ MIYIZ?''

Dündar, Yılmaz'a diyor ki 'beni en iyi tanıyan sensin. Ben böyle bir şey yapabilir miyim?' Valla normal şartlarda seni, en iyi tanıyana sormaz mıyız biz?