Can Ataklı'dan dikkat çeken Artı 1 TV iddiası! CHP'li bir isim 40 milyon lirayı buhar etmiş

Dündar'a, Özdil'in yanıtı ise manidar oldu. Özdil, 'Yani kanal kiminmiş?' diyerek bir göndermede daha bulundu. Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili skandalın patlamasının ardından muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı'dan da şok bir iddia geldi.

Ataklı, Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'yi buharlaştırdığını söyledi. Ataklı, kanal ile ilgili birçok şaibenin de konuşulduğunu belirtti.