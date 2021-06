Başkan Erdoğan ve Biden zirvesi! Türkiye-ABD ilişkileri nasıl şekillenecek?

Soru: İki ismin gerçekleştirdiği Washıngton-Ankara hattındaki ilişkilerin geleceği için nasıl bir önem taşıyor? Erdoğan ve Biden'ın NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ele alınan en zorlu konular sizce nelerdi?

Coffey: İki lider de, bunun iyi ve verimli bir görüşme olduğunu söylediler. Şunu hatırlamak önemli, her iki lider de birbirlerini yıllardır tanıyor. Yani aralarındaki kimyanın iyi olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki bu görüşme, büyük bir öneme sahip olan ABD -Türkiye ilişkilerini yeniden raya sokma sürecinin başlangıcı olur. Tartışmalı olan pek çok konu var. Her iki taraf da, bunların önemli olduğunu düşünüyor. Amerikalılar için S-400'ler oldukça önemli bir konu. Türkiye için ise Amerika'nın terör örgütü YPG'ye desteği. Bu konuların probleme neden olması anlaşılabilir bir durum. Her iki tarafın da, bu büyük sorunlar yerine anlaşma sağlanan diğer konulara odaklanmasını bekliyorum. Afganistan, Ukrayna, NATO'nun geleceği gibi konular. Bu konular, karşılıklı güvenin yeniden kurulmasına yardımcı olabilir. Daha sonra, YPG ya da S-400'ler gibi daha zor konuları ele alabilirler.