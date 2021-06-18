SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Erdoğan-Biden görüşmesine dair kritik açıklama
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan son dakika açıklamasına göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesinin olumlu geçtiğine dikkat çekildi. Açıklamada “Sorunların çözümü için ortak irade var." detayı dikkat çekti.
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı kaynakları, müttefiklerin talebinin Kabil Havalimanı'nın korunmasının Türkiye tarafından sağlanması yönünde olduğunu belirtti.
Bu konuda ABD yönetimi ile çeşitli düzeylerdeki görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam edeceği ifade edildi.
Taliban'ın tutumunun da yakından takip edildiğinin altını çizildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları ayrıca Başkan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Kaynaklara göre, olumlu havada geçen görüşmede sorunların çözümü için ortak irade sergilendi.
JOE BIDEN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR
ABD Başkanı Biden'ın iki ülke ilişkileri üzerine konuşulacak çok konu olduğunu ve Türkiye'yi ziyaret etme arzusunu Başkan Erdoğan'a ilettiği ifade edildi.
Görüşmede ayrıca Türk tarafının iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini gündeme getirdiği, Biden'ın da bu hedefe destek verdiği belirtildi.
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