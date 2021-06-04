Tüm gözler Zonguldak'ta! Yeni keşif Amasra-1 kuyusunda mı? Müjde yeni doğal gaz keşfi mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberi... Türkiye enerji merkezi olmaya bir adım daha yaklaşıyor. Enerji bağımsızlığı için yapılan çalışmalar sonuçlarını veriyor. Yeni rezerv müjdesi için gözler bugün Zonguldak'ta olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asırlık proje Filyos Limanı açılışında açıklayacak. Uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye enerjisini Karadeniz'de buldu. Kendi gemileriyle, yerli mühendisleriyle denizlerdeki engelleri aştı. Enerji bagımsızlığına giden yolda müjdenin ayak sesleri ilk 6 nisan 2017'de duyuldu. Fatih Karadeniz'i fethetti. Şimdi ise yeni bir keşfin arifesindeyiz. Peki yeni müjde ne? Uzman isimler ipuçlarını A Haber'de anlattı.
İşte o değerlendirmelerden satır başları;
TEMELLERİ O DÖNDEMDE ATILDI
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: Bu işler 2016'da 2017'de Berat Albayrak beyin Enerji Bakanlığı zamanında ortaya çıkmıştı. O zamanlar çok da vakıf olamadılar. Berat bey sık sık şunu söyledi milli gemimiz geliyor kendi milli gemimizle kendi mühendisimizle bu işi araştıracağız gaz arayacağız diye hep bu konuşmaları yapıyordu.
DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARACAK
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Alışkan: Keşfedilen doğalgaz rezervleri bizi dışa bağımlılıktan kurtaracak. Biz kısa zamanda elde ediyoruz bu başarıları. Biz 3,4,5'inci sondajımızda kaynaklara rezervlere ulaşmış oluyoruz. Bu bizim için teknolojiyi sahaya yatma becerimizi de gösteriyor.
TÜRKİYE KALKINMADA ÇOK ÖNEMLİ HAMLELER YAPAN BİR ÜLKE
Kesinleşmeden bir şey söylemek mümkün değil ama bilindiği üzere Türkiye enerjiye ihtiyacı olan bir ülke ve kalkınmada çok önemli hamleler yapan adımlar atan bir ülke. Enerji ihtiyacı OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada olan ülke yıllık enerji artış talebi daha doğrusu ihtiyacın ötesinde kalkınmanın bir göstergesidir eğer enerjiye talep varsa demek ki üretim için yatırım için planlarınız var bunları hayata geçirmek için enerji ihtiyacı ortaya koyuyorsunuz.
TÜRKİYE DEĞİŞİK YOLLAR ARIYOR
Yine dünya çapında ise Çin'den sonra bazen ikinci bazen üçüncü sırayı alıyor enerji talebi artışı bakımından. Onun için de Türkiye değişik yollar arıyor. Bilindiği üzere doğal gazda ve petrolde Türkiye çok büyük oranda dışa bağımlı. Petrolde yüzde 90 ve doğal gazda da yüzde 99. Ama bir şansı daha var Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ve etrafında pek çok ülke bu hidrokarbon yataklarına ulaşıp çıkartmaya başlamaya başlamışlardı ve yeni keşifler yapıldı.
1 TRİLYON METREKÜP İLAN EDİLİRSE KİMSE ŞAŞIRMASIN
Doğal gazın bulunduğu bölgede daha ek yatakların ve petrolün bulunma olasılığı da oldukça yüksektir. Bölgede eğer birkaç sene içerisinde 1 trilyon metreküpün üstünde doğal gaz rezervi ilan edersek kimse şaşırmasın. Ayrıca ek olarak de petrolün de olma olasılığı çok yüksek. Bunun da müjdesini alabiliriz.
ÇALIŞMALAR MEYVELERİNİ VERİYOR
Sayın Cumhurbaşkanımız eğer bir müjde verecekse kesinlikle şu demektir Temmuz'da keşfedilen bu kaynakların etrafındaki Sakarya bölgesi tarama yapılan bölge 8 bin kilometrelik bir bölgedir bunun dörtte birinde çalışmalar tamamlanmıştı. O çalışmalar meyvelerini vermeye başladı demektir. Açıklama bu beyanda olacaktır ama doğal gaz mı petrol mü diye söylemek belki şimdi doğru değildir.
2053 HEDEFLERİNE HIZLI ADIMLARLA
Türkiye'nin çok ciddi manada ihtiyacı var. Türkiye'nin enerjiye yapmış olduğu yatırımlar meyvesini verecek. Verirse de zaten 2023 hedeflerimizin ötesindeki 2053 hedeflerine Türkiye hızlı adımlarla ilerlemiş olacak.
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