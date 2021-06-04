Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Zonguldak’ta yeni müjde açıklaması: Bir müjde daha gelebilir

Son dakika haberi... "Kara elmas" diyarı olarak bilinen Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün ibadete açıldı. Adını, 1829 yılında taş kömürünü bulunan Uzun Mehmet'ten alan cami, sahil kenarındaki sosyal donatılarıyla şimdiden kentin simgesi oldu. Açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Ezandan rahatsız olanlar milletin birliğine saldırıyor. Milletimiz fitnelerin hiçbirine geçit vermedi" dedi. Erdoğan, "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu." ifadelerini kullandı.

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