Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan petrol müjdesi: 3 yeni kuyuda petrol keşfettik

Son dakika haberi... AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen eski ismiyle Yassıada’da gerçekleşti. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." diyerek müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Son yıllarda petrol ve doğalgaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında daha önce petrol yok diyerek üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Doğalgazın vatandaşların hizmetine sunulması için şebeke genişletme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Doğalgaz abone sayımızı 17 milyona çıkardık. Halen şehrine doğalgaz şebekesi ulaşmış olmasına rağmen bu konfordan faydalanmayan 13 milyon vatandaşımız var. Tüm vatandaşlarımıza kapılarına gelen bu imkandan faydalanması çağrısını yapıyoruz. Petrol ve hemen her alanda müjdeleri paylaşmanın hazırlıkları içindeyiz." dedi.

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