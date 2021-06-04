04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yeni keşif Amasra-1 kuyusunda mı? Flaş "yeni müjde" açıklaması: Rezerv 1 trilyon metreküpü aşarsa şaşmamak lazım

Yeni keşif Amasra-1 kuyusunda mı? Flaş "yeni müjde" açıklaması: Rezerv 1 trilyon metreküpü aşarsa şaşmamak lazım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2021 11:53
Güncelleme:04.06.2021 12:10
Son dakika haberi... Tarihi müjde bugün açıklanıyor! Yeni keşif Amasra-1 kuyusunda mı? Müjde yeni doğal gaz keşfi mi? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye son 15-20 yıl içinde özellikle enerji alanında yeni bir çağ başlattı" ifadelerini kullanarak "Rezerv 1 trilyon metreküpü aşarsa şaşmamak lazım" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti'de üye skandalı!
İYİ Parti'de üye skandalı!
Flaş müjde açıklaması: Rezerv 1 trilyon...
Flaş "müjde" açıklaması: Rezerv 1 trilyon...
Diyarbakır'da suç örgütü çökertildi
Diyarbakır'da suç örgütü çökertildi
Yüzyılın yeni saldırı konsepti
Yüzyılın yeni saldırı konsepti
Hangi gıdalar GDO'lu olabilir?
Hangi gıdalar GDO'lu olabilir?
Müjde yeni doğal gaz keşfi mi?
Müjde yeni doğal gaz keşfi mi?
PKK'ya darbe: Gri listeye bir çizik daha!
PKK'ya darbe: Gri listeye bir çizik daha!
Sarıgül'den çarpıcı ABD iddiası
Sarıgül'den çarpıcı ABD iddiası
Muhalefet neden erken seçim diyor?
Muhalefet neden "erken seçim" diyor?
Enerjide büyük gün!
Enerjide büyük gün!
CHP'li belediye yine yaptı yapacağını! 2 yıl uğraştık
CHP'li belediye yine yaptı yapacağını! "2 yıl uğraştık"
Günün vaka ve vefat tablosu
Günün vaka ve vefat tablosu
Daha Fazla Video Göster