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Yeni keşif Amasra-1 kuyusunda mı? Flaş "yeni müjde" açıklaması: Rezerv 1 trilyon metreküpü aşarsa şaşmamak lazım
Son dakika haberi... Tarihi müjde bugün açıklanıyor! Yeni keşif Amasra-1 kuyusunda mı? Müjde yeni doğal gaz keşfi mi? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Türkiye son 15-20 yıl içinde özellikle enerji alanında yeni bir çağ başlattı" ifadelerini kullanarak "Rezerv 1 trilyon metreküpü aşarsa şaşmamak lazım" dedi.