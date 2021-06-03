2023 seçimleri öncesinde Türkiye'ye karşı yeni plan mı devreye sokuldu? Gülay Samancı ve Ümit Yılmaz A Haber'de değerlendirdi
A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Uluslararası istihbarat ajanları, mafya ve FETÖ nasıl birlik oldu?" sorusunu yanıtladı. Samancı ve Yılmaz Türkiye'ye karşı başlatılan oyunun tek bir noktadan başlatıldığını vurguladı. Muhalefeti de hedef alan Samancı ve Yılmaz, muhalefetin de mafya, PKK ve FETÖ'nün kullandığı oyuna alet olduğunu vurguladı.
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz A Haber canlı yayınında erken seçim iddialarını ve anket sonuçlarını değerlendirdi.
AK Parti Konya Milletvekili Samancı muhalefetin erken seçim çığırtkanlığının alt temelinin olmadığını ve bunun gelen talimat doğrultusunda başladığını dile getirdi.
A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Samancı, "2023 seçimleri oldukça önemli hepimiz bunun farkındayız. Ciddi bir anlamda arguman üretmekte, farklı noktalarda farklı girişimlerle terör ve suç örgütü liderlerinden bile medet umar hale geldiler. Türkiye'de seçimlerin yapılacağı tarih bellidir. Cumhurbaşkanımız ve MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli tarafından net olarak 2023 işaret edilmiştir. Akıl almayacak şekilde gereksiz mazeretlerle atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Ülkemize ve milletimize hiçbir katkısı olmayacak girişimler. Alt temelleri ve hukuki zeminleri yok. Devletimizin önünü kesme çalışmaları yine başarısız olacak. Geçmişte olduğu gibi başaramayacaklar ve biz yine yolumuza bakmaya devam edeceğiz" dedi.
"BU OYUNLARIN ARKA PLANI VAR"
Türkiye'nin saldırılara rağmen hedefinden dönmeyeceğini belirten Samancı, "Ülkemizde yaşanan olayların kesinlikle arka planı var. Bunlar arkadan destek gelmesiyle gerçekleşiyor. ABD'de de seçim öncesi hareketler vardı. ABD'de beklenmeyen bir başkanın seçilmesiyle rafa kaldırılan planla yeniden başladı. Türkiye üzerine adım adım harekete geçiyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir. Onların söylemiş olduklarının hiçbir önemi yok. Önemli olan halkımızın söylediği sözdür. Sandıktan çıkacak olan karardır. Bu söylemlerden dolayı özgürlüğü dillerine pelesenk yapmış ülkelerinin liderleri tarafından söylenen sözler bizleri üzmüştür. Kim ne derse desin milletimin sözü önemli olandır. Güçlü Türkiye istikametimizden de bir adım dahi geri atmadan devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
"VATANDAŞ DA ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR"
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz Türkiye'ye karşı oynanan oyunlarda içerideki ortakların da etkili olduğunu A Haber'de dile getirdi.
Muhalefetin 2023'te yapılacak seçimlerin erken tarihe alınması için yaptığı baskının sebebine değinen Yılmaz, "Vatandaşımızın öyle bir talebi yok" dedi.
Türkiye karşıtlarının aynı noktadan emir aldığını işaret eden MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, "Özellikle son günlerde okyanus ötesinden tek bir merkezden düğmeye basıldığını görüyoruz. Ülkede sanki bir yönetim zaafiyeti ve ekonomik sıkıntı varmış gibi bir algı oluşturarak ülkeyi erken seçime sürüklemeye çalışıyorlar. Bunların birbirleriyle bağlantıılı olduğunu, mafya liderlerinin, FETÖ elemanlarının ve PKK web sayfalarının aynı noktadan beslendiğini aynı söylemleri farklı ağızlardan söylüyorlar. Ülkede kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Sadece ülkemiz değil dünya genelindeki ülkelerde de ekonomik daralma var. Bunun etkilerini en aza çekmek için hükümetimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. İnsanlarımızın seçim değil tek beklentisi koronavirüsün silinerek normal hayatlarına dönmesi. Ülkemizde muhalefet anlayışı rahmetli üstadın dediği gibi 'hükümet yıkılsın gitsin de nasıl giderse gitsin' mantığıdır. Yavaş yavaş normalle süreci de başladı koronavirüsün de etkilerini sileceğiz. Başka bir beklenti yok. Farklı yerlerden söylenti çıkıyormuş gibi göstermeye çalışsalar da gerçekler ortada." dedi.
"GEÇMİŞTE DENEDİLER YİNE DENEYECEKLER"
Hedefin doğrudan Türkiye olduğunu belirten MHP'li Yılmaz, "Ülkemizde son yıllarda yaşadığımız olaylara baktığımızda hedefin doğrudan Türkiye olduğunu anlıyorsunuz. Türkiye gerek tarihsel bağlarıyla gerek kültürel bağlarıyla bu bölgenin en etkin gücü. Ve bu gücü daha da büyük hale getirmemek için, etkinliği kırmak için her yolu deniyorlar. Geçmişte de denediler gelecekte de deneyecekler. Bu onların işi bizi şaşırtan bu değil, ülkemiz içindeki gruplar. Bugün Akdeniz'de Mavi Vatan dediğimiz bölgelerle, Güney'de Suriye ve Irak'ta bu kadar karışıklıklar olmasına rağmen ayakta durabilen bölgesel güçten bahsediyoruz. Avrupa 100-200 göçmen alacakken bin dereden su getirirken Türkiye 4,5 milyon insana kapılarını açtı." şeklinde konuştu.
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz sözlerini şu ifadelerle noktaladı;
Türkiye kardeşi Azerbaycan'ın 35 yıllık işgal altındaki topraklarını geri alırken sadece Ermenistan'a değil ABD, Fransa ve Rusya'ya karşı dik duran bir ülke oldu. Akdeniz ve Karadeniz'de araştırmalar yapan ve gizli kaynaklarına ulaşabilen bir ülke oldu. Karadeniz'deki savaşa dahil olarak iki ucu savaştan çıkartan bir ülke olduk. Bu yüzden Türkiye'nin bölgesel olarak güçlenmesini istemiyorlar. Bu yüzden yapılan oyunlar değil bizi asıl üzen bunların içerideki iş birlikçileri.
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