2023 seçimleri öncesinde Türkiye'ye karşı yeni plan mı devreye sokuldu? Gülay Samancı ve Ümit Yılmaz A Haber'de değerlendirdi

"GEÇMİŞTE DENEDİLER YİNE DENEYECEKLER"

Hedefin doğrudan Türkiye olduğunu belirten MHP'li Yılmaz, "Ülkemizde son yıllarda yaşadığımız olaylara baktığımızda hedefin doğrudan Türkiye olduğunu anlıyorsunuz. Türkiye gerek tarihsel bağlarıyla gerek kültürel bağlarıyla bu bölgenin en etkin gücü. Ve bu gücü daha da büyük hale getirmemek için, etkinliği kırmak için her yolu deniyorlar. Geçmişte de denediler gelecekte de deneyecekler. Bu onların işi bizi şaşırtan bu değil, ülkemiz içindeki gruplar. Bugün Akdeniz'de Mavi Vatan dediğimiz bölgelerle, Güney'de Suriye ve Irak'ta bu kadar karışıklıklar olmasına rağmen ayakta durabilen bölgesel güçten bahsediyoruz. Avrupa 100-200 göçmen alacakken bin dereden su getirirken Türkiye 4,5 milyon insana kapılarını açtı." şeklinde konuştu.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

Türkiye kardeşi Azerbaycan'ın 35 yıllık işgal altındaki topraklarını geri alırken sadece Ermenistan'a değil ABD, Fransa ve Rusya'ya karşı dik duran bir ülke oldu. Akdeniz ve Karadeniz'de araştırmalar yapan ve gizli kaynaklarına ulaşabilen bir ülke oldu. Karadeniz'deki savaşa dahil olarak iki ucu savaştan çıkartan bir ülke olduk. Bu yüzden Türkiye'nin bölgesel olarak güçlenmesini istemiyorlar. Bu yüzden yapılan oyunlar değil bizi asıl üzen bunların içerideki iş birlikçileri.