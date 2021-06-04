Son dakika: ABD bütçeli muhalefet! Canlı yayında flaş değerlendirmeler

Bu konuşmadan sonra bunu büyük bir realite ve kendileri için çok büyük bir avantaj olarak görmüş olmalılar ki seslerini çıkarmamış olabilirler. Fakat Amerika'nın bu konudaki girişimleri yeni değil. Sadece para değil pek çok bileşeni kullanarak dünyadaki ülkeleri iktidarları yönetme yönlendirme değiştirme yaklaşımlarını sergiliyor.