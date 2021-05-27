27 Mayıs darbesinin 61. yılı! TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman A Haber'de: Biz Menderes’i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef
Son dakika haberi... 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. Cuntacılar ülkenin yönetime el koymakla kalmadı milletin iradesiyle iktidara gelen eski başbakanı Adnan Menderes'i asarak şehit etti. Kimlerin rolü vardı? Bu sürece nasıl gelindi? Gerekli dersler çıkarıldı mı? TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Bugün Türk demokrasi tarihinde kara leke olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı. Peki darbede kimlerin rolü vardı? Bu sürece nasıl gelindi? Gerekli dersler çıkarıldı mı? TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, A Haber canlı yayınında o süreci anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DERS ÇIKARILDI MI?
Dersler çıkarılsaydı o günden 15 Temmuz'a 16 darbe teşebbüsü tahakkuk etmiş ya da gizli kalmış olmazdı. Ders alınması lazım. Bunu gündemde tutmamız detaylarına inmemiz demokrasimiz için çok faydalı bir hadise.
"MENDERES'İ YALNIZ BIRAKTIK"
Milli iradenin kendini ifade etmesi ve milletin karşı durması bu darbeleri önler. Bize bu dersi öğretti. Biz Menderes'i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef. 27 Mayıs'ta darbe yapanlar anayasayı ihlal ettiniz diye Demokrat Parti iktidarını Yassıada'ya akıttılar. Keşke hiç ifade vermeselerdi ve meşruiyetini kabul etmeselerdi. 27 Mayıs'ta darbeyi yapanlar alt kademedeki subaylardı. Aralarında general yoktu. Darbe teşebbüsünden sonra generalleri aldılar topladılar.
SENARYO AYNI ŞAHISLAR FARKLI
Su uyur düşman uyumaz. Bizi dışarısı bırakmıyor. Bizim gelişmemizi istemiyor. Kalkınmamızı istemiyor. Tamamen birbirinin benzeridir. Senaryo aynıdır şahıslar değişir.
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