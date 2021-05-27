27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri 27 Mayıs darbesinin 61. yılı! TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman A Haber'de: Biz Menderes’i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef

27 Mayıs darbesinin 61. yılı! TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman A Haber'de: Biz Menderes’i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef

Son dakika haberi... üzerinden tam 61 yıl geçti. Cuntacılar ülkenin yönetime el koymakla kalmadı milletin iradesiyle iktidara gelen eski başbakanı 'i asarak şehit etti. Kimlerin rolü vardı? Bu sürece nasıl gelindi? Gerekli dersler çıkarıldı mı? eski Başkanı , 'e özel açıklamalarda bulundu.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
27 Mayıs darbesinin 61. yılı! TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman A Haber'de: Biz Menderes’i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef

Bugün kara leke olarak anılan 61. yılı. Peki darbede kimlerin rolü vardı? Bu sürece nasıl gelindi? Gerekli dersler çıkarıldı mı? TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, A Haber canlı yayınında o süreci anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DERS ÇIKARILDI MI?

Dersler çıkarılsaydı o günden 15 Temmuz'a 16 darbe teşebbüsü tahakkuk etmiş ya da gizli kalmış olmazdı. Ders alınması lazım. Bunu gündemde tutmamız detaylarına inmemiz demokrasimiz için çok faydalı bir hadise.

"MENDERES'İ YALNIZ BIRAKTIK"

Milli iradenin kendini ifade etmesi ve milletin karşı durması bu darbeleri önler. Bize bu dersi öğretti. Biz Menderes'i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef. 27 Mayıs'ta darbe yapanlar anayasayı ihlal ettiniz diye Demokrat Parti iktidarını Yassıada'ya akıttılar. Keşke hiç ifade vermeselerdi ve meşruiyetini kabul etmeselerdi. 'ta darbeyi yapanlar alt kademedeki subaylardı. Aralarında general yoktu. Darbe teşebbüsünden sonra generalleri aldılar topladılar.

SENARYO AYNI ŞAHISLAR FARKLI

Su uyur düşman uyumaz. Bizi dışarısı bırakmıyor. Bizim gelişmemizi istemiyor. Kalkınmamızı istemiyor. Tamamen birbirinin benzeridir. Senaryo aynıdır şahıslar değişir.

İsmail Kahraman: Menderes’i yalnız bıraktık İSMAİL KAHRAMAN: MENDERES'İ YALNIZ BIRAKTIK

Demokrasinin infazı: 27 Mayıs! DEMOKRASİNİN İNFAZI: 27 MAYIS!
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ
Yassıada artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası YASSIADA ARTIK DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI
27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a 27 MAYIS'TAN 15 TEMMUZ'A
Menderes'in son anlarını anlattı MENDERES'İN SON ANLARINI ANLATTI
27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı 27 MAYIS 1960 DARBESİ ULUSLARARASI KONFERANSI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA