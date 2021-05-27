27 Mayıs darbesinin 61. yılı! TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman A Haber'de: Biz Menderes’i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef

"MENDERES'İ YALNIZ BIRAKTIK"

Milli iradenin kendini ifade etmesi ve milletin karşı durması bu darbeleri önler. Bize bu dersi öğretti. Biz Menderes'i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef. 27 Mayıs'ta darbe yapanlar anayasayı ihlal ettiniz diye Demokrat Parti iktidarını Yassıada'ya akıttılar. Keşke hiç ifade vermeselerdi ve meşruiyetini kabul etmeselerdi. 27 Mayıs'ta darbeyi yapanlar alt kademedeki subaylardı. Aralarında general yoktu. Darbe teşebbüsünden sonra generalleri aldılar topladılar.