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ANALİZ - 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a! CHP iktidarı halkı nasıl görmezden geldi?

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Giriş: 27.05.2021 08:43
Güncelleme:27.05.2021 08:48
Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan bu yana hep şer odaklarının darbe girişimlerine maruz kaldı. Vesayet odakları padişahları tahtan indirdi seçilmiş başbakanı ipe gönderdi. İşte 27 Mayıs askeri darbesinden 15 Temmuz'da milletin direnişine kadar yaşanan ve çok çarpıcı detayları gün yüzüne çıkaran analiz haberimiz...
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