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27 Mayıs darbesinin 61. yılı! Yassıada artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası

A Haber
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Giriş: 27.05.2021 10:18
Güncelleme:27.05.2021 10:29
60 yıl boyunca demkorasinin yasını tutan Yassıada geçtiğimiz yıl dönüştü tıpkı Türkiye gibi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. 27 Mayıs'ın sembolü ada artık bambaşka bir çehrede. Artık Türkiye'ye umut veriyor, güç veriyor. Bugün adanın ziyaretçileri olacak. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.
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