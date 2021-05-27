- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
27 Mayıs darbesinin 61. yılı! Yassıada artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası
60 yıl boyunca demkorasinin yasını tutan Yassıada geçtiğimiz yıl dönüştü tıpkı Türkiye gibi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. 27 Mayıs'ın sembolü ada artık bambaşka bir çehrede. Artık Türkiye'ye umut veriyor, güç veriyor. Bugün adanın ziyaretçileri olacak. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.