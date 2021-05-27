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Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Dün Menderes'e yapılanları bugün Başkan Erdoğan'a yapıyorlar
Bugün 27 Mayıs, Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen darbenin 61. yıl dönümü. Peki 61 yıl önce neler yaşandı? Hangi yalan ve iftiralarla darbeye giden süreç hazırlandı? Gazeteci-yazar Bülent Erandaç ve Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında o süreci anlattı.