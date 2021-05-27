27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Dün Menderes'e yapılanları bugün Başkan Erdoğan'a yapıyorlar

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Dün Menderes'e yapılanları bugün Başkan Erdoğan'a yapıyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2021 09:21
Güncelleme:27.05.2021 09:49
Bugün 27 Mayıs, Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen darbenin 61. yıl dönümü. Peki 61 yıl önce neler yaşandı? Hangi yalan ve iftiralarla darbeye giden süreç hazırlandı? Gazeteci-yazar Bülent Erandaç ve Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında o süreci anlattı.
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNİN KARA LEKESİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi
Darbe imalı bildiride yeni gelişme: 103 amiral ifade verecek
Darbe imalı bildiride yeni gelişme: 103 amiral ifade verecek
27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a
27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a
Menderes'in son anlarını anlattı
Menderes'in son anlarını anlattı
HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı!
HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı!
PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
A Haber ekranlarında Mehmet Ali Cevheri ve Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler
A Haber ekranlarında Mehmet Ali Cevheri ve Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler
Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'den şimdi de hadsiz darbeci söylemi!
Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'den şimdi de hadsiz "darbeci" söylemi!
Vaka ve vefat rakamları düşüyor
Vaka ve vefat rakamları düşüyor
50 yaş üstüne aşılama için tarih
50 yaş üstüne aşılama için tarih
Başkan Erdoğan kritik toplantıda ABD'li şirket yöneticilerine seslendi
Başkan Erdoğan kritik toplantıda ABD'li şirket yöneticilerine seslendi
AK Parti MYK sonrasında Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti MYK sonrasında Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster