Demokrasinin infazı: 27 Mayıs! A Haber'de çarpıcı yorum: Darbeciler Covid-19 gibi mutasyona uğruyorlar

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. O dönemde Adnan Menderes ve arkadaşlarına birçok yalan isnat edildi. Peki 27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Malkoç, "Nasıl Covid-19 mikrobu mutasyona uğruyor şekil değiştiriyorsa darbeci mikroplar da aynı şekilde yollarını yöntemlerini değiştiriyorlar, mutasyona uğruyorlar. Ama aynı karışık irade, aynı hukuk tanımazlığın bugüne de yansıdığını biliyoruz." dedi.

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