27 Mayıs demokrasiye vurulan darbe! Adnan Menderes'in son anlarını anlattı

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. Takvim yaprakları 17 Eylül 1961'i gösteriyordu. Türkiye'yi aydınlığa taşıyan Başbakan Adnan Menderes, 2 arkadaşıyla birlikte darbe sonrası asılarak idam edildi. O acı, dün gibi tazeyken, Menderes'in cezaevi sürecinde görevli bir asker yaşadıklarını anlattı.

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