27 Mayıs darbesinin 61. yılı! TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman A Haber'de: Biz Menderes’i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef

Son dakika haberi... 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. Cuntacılar ülkenin yönetime el koymakla kalmadı milletin iradesiyle iktidara gelen eski başbakanı Adnan Menderes'i asarak şehit etti. Kimlerin rolü vardı? Bu sürece nasıl gelindi? Gerekli dersler çıkarıldı mı? TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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