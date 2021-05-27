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27 Mayıs darbesinin 61. yılı! TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman A Haber'de: Biz Menderes’i yalnız bıraktık toplum olarak maalesef

A Haber
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Giriş: 27.05.2021 12:42
Güncelleme:27.05.2021 13:06
Son dakika haberi... 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 61 yıl geçti. Cuntacılar ülkenin yönetime el koymakla kalmadı milletin iradesiyle iktidara gelen eski başbakanı Adnan Menderes'i asarak şehit etti. Kimlerin rolü vardı? Bu sürece nasıl gelindi? Gerekli dersler çıkarıldı mı? TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İsmail Kahraman: Menderes’i yalnız bıraktık İSMAİL KAHRAMAN: MENDERES'İ YALNIZ BIRAKTIK
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