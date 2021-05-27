Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Dün Menderes'e yapılanları bugün Başkan Erdoğan'a yapıyorlar

1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı? 27 Mayıs'ta kimin, nasıl rolü vardı? Darbeyi başlatan düğmeye kim, neden bastı? Güçlü Türkiye kimi rahatsız etti? 27 Mayıs'ın perde arkasında kim vardı? 27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Gazeteci – Yazar Bülent Erandaç ve Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.