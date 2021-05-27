Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Dün Menderes'e yapılanları bugün Başkan Erdoğan'a yapıyorlar
Bugün 27 Mayıs, Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen darbenin 61. yıl dönümü. Peki 61 yıl önce neler yaşandı? Hangi yalan ve iftiralarla darbeye giden süreç hazırlandı? Gazeteci-yazar Bülent Erandaç ve Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında o süreci anlattı.
1960 darbesine giden süreç nasıl hazırlandı? 27 Mayıs'ta kimin, nasıl rolü vardı? Darbeyi başlatan düğmeye kim, neden bastı? Güçlü Türkiye kimi rahatsız etti? 27 Mayıs'ın perde arkasında kim vardı? 27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Gazeteci – Yazar Bülent Erandaç ve Hakkı Öcal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
KÜRESEL GÜÇLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Gazeteci – Yazar Bülent Erandaç: 27 Mayıs'ın kodlarını değerlendirirken olayları tek başına değil bir büyük resim içinde almakta yarar var. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu stratejik konum, Boğazlar, deniz, Avrasya, petrol bölgeleri Türkiye'nin çok önemli bir ülke olması nedeniyle bütün dünyanın gözü bizde. Küresel güçler başta ABD, Avrupa, Çin, Rusya doğrudan doğruya Türkiye'nin her hareketini çok yakından takip ediyorlar.
CHP ZİHNİYETİYLE SAĞLADILAR
O olaylarda CHP olmasaydı 60 darbesini çok zor götürürlerdi. Birçok olay CHP zihniyetiyle sağladılar. Bütün darbelerin arkasında derin ABD, Avrupa ve NATO gladyosu vardır. Bunlar bir zincir haline gelmiştir.
Dün rahmetli Menderes'e yapılanları bugün Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a yapıyorlar. Aynı olaylar. Bunun ismi kontrollü kaostur. Darbeye götürmektir veya seçim sürecine müdahalede bulunmaktır.
Türkiye bağımsız bir Türkiye. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile beraber yaptığı jeopolitik hamleler ABD, İsrail planlarını bozuyor. Kontrollü kaosu da aynen devam ettiriyorlar.
YAPAMAYACAKLAR!
Türkiye'nin yeni dönemine imza atacak Erdoğan'ı susturamadılar. Nereden ne yaptıklarını biliyoruz. Nereye gittiklerini biliyoruz. Yapamayacaklar. 85 milyon Türk milleti Menderes'e sahip çıktığı gibi Erdoğan'a da yaşatacak. Türkiye'ye tekrar o günleri göstermesin.
"AĞZINDAN RUSYA ÇIKINCA ABD İPİNE ÇEKTİ"
Gazeteci – Yazar Hakkı Öcal: Adnan Menderes'in devraldığı ekonomi, çökmekte olan bir ekonomiydi. 5 kuruşluk ihracatımız yoktu. Her şey ithalata dayanıyordu tarım çökmüştü. Menderes'in ağzından ne zaman ki Rusya lafı çıktı Kabine'de ABD ipini çekti kalemini kırdı.
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