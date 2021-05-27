Son dakika: Türkiye 3 petrol kuyusu keşfetti! Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Ek müjdelerin habercisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik” ifadelerini kullanarak petrol müjdesi verdi. Peki bu müjdenin anlamı ne? Devamı gelir mi? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Dirican ve Ekonomist Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" ifadelerini kullanarak petrol müjdesi verdi. Peki bu müjdenin anlamı ne? Devamı gelir mi? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Dirican ve Ekonomist Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DÜNYANIN YÜZDE 70'İ..."
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın:
Ülkemize hayırlı uğurlu olsun bu sevinçli haber. Türkiye bilindiği üzere hemen komşularındaki petrol ve doğal gaz kaynaklarını dikkate alacak olursak eğer dünyanın yaklaşık yüzde 70 hidrokarbon yataklarının olduğu coğrafyada bulunuyor. Bugüne kadar da sadece sınırlı sayıda Trakya'da ve Güneydoğu Anadolu'da bazı üertimler yapıyordu. Bunları alabileceğim çıkartabileceğimiz teknolojilere sahip olmamız gerekiyordu. Buna sahip oluncaya kadar da Türkiye sürekli başka ülkelerden kiraladığı veya ortaklıkla arama yapıp faaliyetlerde bulundu.
"EK MÜJDELER GELEBİLİR"
Önümüzdeki günlere çok daha umutla bakmamız gerekiyor. Sayın Enerji Bakanımız da emarelerini vermişti. Karadeniz'de denizin üstüne vuran petrol doğal gaz emareleri var. Dolayısıyla daha arayacak tarayacak ve bulacak çok rezervlerimiz var. Önümüzdeki günlerde özellikle doğal gazda ek müjdeler gelebilir. Petrolün gelmesi hele çok çok daha iyi. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Karadeniz'de Türkiye'nin hareket kabiliyeti daha rahat.
ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI BAKIMINDAN KRİTİK
Türkiye daha önce ekonomik değildir diye kapatılan kuyulara el atması gerçekten önemli bir adım. Çünkü kendi imkanlarımızla kendi birikimlerimizden biz artık petrol çıkartabilme noktasına geldik. Doğal gaz çıkartabilme noktasına geldik. Bunların da sisteme katılması Türkiye'nin enerji bağımsızlığı bakımından çok önemlidir.
PRANGALARDAN KURTULMUŞ OLACAK
Enerjiye bağlı olan Türkiye enerji aldığı ülkelerdeki dengeleri gütmek durumunda. Herhangi bir politik adım atarken hesaba katacağı bir sürü parametre var. Eğer kendi öz kaynaklarıyla buna sahip olursa, kendi imkanlarıyla çıkartabilirse yavaş yavaş bu prangalardan kurtulmuş olacak. Daha rahat hareket edebilen, küreselleşen dünyada bir güç durumunda milli bir duruşu olan ve global güç olan Türkiye'nin elini kolunu daha rahat hareket ettirme kabiliyeti kazandıracaktır.
YENİ KEŞİFLERİN MÜJDECİSİ
Bugünkü haberi sadece sıradan bir haber olarak almamak lazım. İleriye doğru da çalışmaların ve keşiflerin müjdecisi olarak almak çok daha doğru olur diye düşünüyorum.
KAPATILAN KUYULARDA BULUNMUŞ OLMASI İLGİNÇ
Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Dirican:
Bunlar güzel gelişmeler olumlu haberler. İnşallah bunun gibi haberleri çok daha fazla alırız. Bulunmasından daha ilginç olanı kapatılan kuyulardan bulunmuş olması. Batman'da Midyat'ta 100 km aşağı iniyorsunuz her tarafta petrol kuyusu. Dönüyorsunuz bir şey yok bana açıkçası çok inandırıcı gelmiyordu şimdiye kadar.
ÜLKEMİZE MALİYETİ 4 MİLYAR DOLAR
Ekonomist Tolga Dağlaroğlu:
Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışı ülkemize maliyeti 4 milyar dolar. 4 milyar dolar Türkiye'den para çıkmasına neden oluyor. Petrol fiyatlarındaki yüzde 1'lik artışı enflasyona etkisi yarım puan 0,5. Bu açıdan baktığımızda bunlar son derece önemli gelişmeler. Bu uzun vadeli bir dönemin meyvelerini yavaş yavaş topluyoruz. Türkiye bir enerji merkezi olması yönünde adımlar atıyor.
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