Son dakika: Türkiye 3 petrol kuyusu keşfetti! Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Ek müjdelerin habercisi

KAPATILAN KUYULARDA BULUNMUŞ OLMASI İLGİNÇ

Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Dirican:



Bunlar güzel gelişmeler olumlu haberler. İnşallah bunun gibi haberleri çok daha fazla alırız. Bulunmasından daha ilginç olanı kapatılan kuyulardan bulunmuş olması. Batman'da Midyat'ta 100 km aşağı iniyorsunuz her tarafta petrol kuyusu. Dönüyorsunuz bir şey yok bana açıkçası çok inandırıcı gelmiyordu şimdiye kadar.

ÜLKEMİZE MALİYETİ 4 MİLYAR DOLAR

Ekonomist Tolga Dağlaroğlu:

Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışı ülkemize maliyeti 4 milyar dolar. 4 milyar dolar Türkiye'den para çıkmasına neden oluyor. Petrol fiyatlarındaki yüzde 1'lik artışı enflasyona etkisi yarım puan 0,5. Bu açıdan baktığımızda bunlar son derece önemli gelişmeler. Bu uzun vadeli bir dönemin meyvelerini yavaş yavaş topluyoruz. Türkiye bir enerji merkezi olması yönünde adımlar atıyor.