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CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi! İzmirliler sorunları A Haber'e anlattı

CHP yıllardır İzmir'de kronikleşen sorunlara çözüm bulamadı. Ulaşım ve altyapı sorunları ile kötü kokan deniz vatandaşları isyan noktasına getirdi. Biz de sokağa çıkıp vatandaşlara mikrofon uzattık çözülemeyen sorunları yerinde görüntüledik.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi! İzmirliler sorunları A Haber'e anlattı

İzmir CHP'li belediyenin ihmali nedeniyle yaşanmaz bir hale geldi.



CHP'nin 25 yıldır yönettiği İzmir yıllardır kronikleşen hiçbir sorununu çözemedi. Belediyecilik hizmetinde her geçen yıl sınıfta kaldı.

Belediyenin borç yükü 9 milyar lirayı geçti hal böyle olunca rutin yapması gereken hizmetleri bile aksatmaya başladı.

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