Son dakika: Birbirlerine girdiler! Enver Aysever Tunç Soyer’e dava açıyor

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALEYİ İPTAL ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 238 bin 500 liralık ihalesi sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ihalenin iptal edildiğini açıklamıştı. Ayrıca yapılan açıklamada Aysever'e 18 gün için verilecek paranın 90 bine indirildiği de açıklanmıştı.

Bu ihale sosyal medyada gündem olduktan sonra CHP'li diğer belediyelerle de Aysever'in birçok anlaşma yaptığı ortaya çıkmış, sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Bu tepkilerin ardından Enver Aysever sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın kendisini aradığını ve gazetedeki yazarlık sürecinin sonlandığını açıklamıştı.